Alexandru Rogobete, ministrul demisionar al Sănătăţii, după 10 luni de mandat: „Am ales să nu închid ochii atunci când regulile sunt încălcate”

Alexandru Rogobete, ministrul demisionar al Sănătății, afirmat sâmbătă, 25 aprilie, că în cele zece luni de mandat pe care le-a avut au fost efectuate cele mai multe controale din ultimul deceniu la nivelul sistemului sanitar românesc.

„Un sistem atât de mare și de complex nu poate funcționa corect fără disciplină, monitorizare continuă și controale reale. În aceste 10 luni de mandat, am realizat cel mai mare număr de controale din ultimii 10 ani, într-o perioadă atât de scurtă. Pentru că nu poți corecta și nu poți așeza un sistem pe o direcție corectă dacă nu îl verifici constant. Împreună cu echipele de control ale Ministerului Sănătății și ale Inspecției Sanitare de Stat: 54.447 controale, 2.147 recontroale pentru a verifica implementarea măsurilor”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

„Nu este suficient să semnezi un ordin de ministru și să presupui că lucrurile se vor așeza de la sine”

Ministrul demisionar al Sănătății a prezentat și bilanțul controalelor dispuse.

„Rezultatele sunt concrete:10.741 sancțiuni aplicate, 5.896 amenzi în valoare totală de 32,38 MILIOANE LEI, 182 suspendări de activitate, 140 retrageri ale autorizației sanitare de funcționare, 6 unități închise. Nu este suficient să semnezi un ordin de ministru și să presupui că lucrurile se vor așeza de la sine, pentru că realitatea ne arată că, fără control și fără consecvență, regulile rămân doar pe hârtie, iar sistemul continuă să funcționeze defectuos.

Reforma se face prin disciplină, iar disciplina înseamnă reguli clare, monitorizare constantă și intervenție fermă atunci când aceste reguli sunt încălcate, chiar dacă uneori acest lucru este incomod sau generează rezistență”, a mai spus social-democratul.

„Responsabilitatea noastră este față de pacienți”

Alexandru Rogobete a adăugat:

„Am ales să nu închid ochii atunci când regulile sunt încălcate și voi continua să fac acest lucru, pentru că responsabilitatea noastră este față de pacienți și față de un sistem care trebuie să funcționeze corect, nu doar în teorie, ci în fiecare zi”.