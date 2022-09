Finanțarea candidatului USR la Primăria Sectorului 5, verificată de Autoritatea Electorală Permanentă

Șeful AEP a declarat pentru „Adevărul” că este un control în desfășurare la nivelul departamentului pentru finanțare. Candidatul USR a acuzat demararea anchetei în urma depunerii unei plângeri penale.

Contactat de „Adevărul”, Constantin Mitulețu-Buică a precizat că săptămâna trecută a fost declanșat un control la nivelul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și campaniilor electorale.

AEP, control privin distribuirea unor posibile „materiale de propagandă”

Potrivit președintelui AEP, controlul vizează mai multe materiale distribuite în spațiul public.

„La nivelul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale s-a luat o decizie de autosesizare cu privire la niște materiale, posibil de propagandă din spațiul public”, a spus președintele AEP, precizând că este vorba despre materiale tipărite, care au fost disctribuite locuitorilor de pe raza sectorului 5.

Președintele AEP a mai precizat că este vorba despre o autosesizare a structurii care se află în subordinea sa, spunând că nu înțelege de ce autoritatea nu ar putea să își defășoare activitatea, „decât dacă dorește cineva din spectrul politic”.

„Potrivit dispozițiilor legale, autoritatea este obligată să se auosesizeze, dacă nu sesizează cineva. (...) Ne-am mai autosesizat în acest an, nu înțeleg de ce atribuțiile autorității pot fi cmentate până nu se finalizează controlul. (...) Nu înțeleg de ce nu ar trebui să ne desfășurăm activitatea, decât dacă dorește cineva din spectrul politic (...) Potrivit legii, avem această autoritate, avem această atribuție, trebuie să ne facem datoria, nu trebuie să întrebăm pe nimeni”, a mai spus președintele AEP.

Președintele AEP a mai precizat că mai multe detalii cu privire la controlul demarat vor fi oferite la finalizarea acestuia.

Candidatul USR, plângere penală împotriva Puterii și a șefului AEP

Candidatul USR la Primăria Sectorului 5, Adrian Dimitriu, a acuzat că AEP a pornit brusc un control în legătura cu sursele de finanţare pentru materialele prin care îşi popularizează programul de candidat.

Dimitriu a mai susținut că declanșarea controlului AEP a fost determinată de plângerea penală pe care a depus-o împotriva liderilor Coaliției de guvernare și a şefului AEP privind organizarea alegerilor pentru Primăria Sectorului 5.

„Autoritatea Electorală Permanentă are un departament special de intimidare şi hărţuire pus în slujba celor care încalcă legea. Vizibil incomodaţi de plângerea penală pe care am formulat-o, în loc să se ocupe de organizarea alegerilor pentru Sectorul 5 în termenul legal, Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au pornit brusc un control în legătura cu sursele de finanţare pentru materialele prin care îmi popularizez programul pentru sectorul nostru. Este fantastică graba cu care AEP a dat curs unei sesizări ce a veni cel mai probabil pe 7 Septembrie (vizează poze făcute de noi in stradă pe 6 Septembrie). În doar două zile, AEP a pornit hărţuirea printr-un control lipsit de sens”, a transmis Adrian Dimitriu, potrivit News.

Candidatul a cerut organizarea alegerilor pentru Primăria din Sectorul 5.

„Evident vom pune la dispoziţia AEP toate documentele solicitate, nu avem nimic de ascuns, dar voi pune şi următoarele întrebări: Care sunt indiciile care conduc la o posibila încălcare a legii? Cine a făcut sesizarea in baza căreia s-a pornit controlul? Când a mai pornit AEP un astfel de control? Băieţi, degeaba căutaţi nod în papură! Noi, spre deosebitre de voi, respectăm cu stricteţe legea. Încetaţi să mai folosiţi instituţiile statului în scopuri meschine şi faceţi alegerile pentru primăria Sector 5”, a completat Dimitriu.

Alegeri amânate

Potrivit informaţiilor „Adevărul”, din primele discuţii ale partidelor guvernamentale, Coaliţia ar tinde spre organizarea parţialelor în toamnă, după ce sunt terminate campaniile agricole, pentru a nu se confrunta cu o prezenţă foarte scăzută.

Într-un răspuns pentru „Adevărul”, Guvernul României, prin Biroul de presă, Executivul a precizat că instituţia noastră „a propus organizarea acestora în al doilea semestru al acestui an, până la data prezentei nefiind stabilită data desfăşurării scrutinului”, în condiţiile în care în continuare sunt primite noi documente despre vacantarea unor demnităţi publice, AEP comunicând cu prefecţii pentru actualizarea listelor.

În cazul alegerilor parţiale, termenele sunt diminuate faţă de procedura pentru un scrutin la termen. Astfel, actul normativ poate fi dat cu 35 de zile. De altfel, acest aspect, al termenului de 35 de zile, a fost subliniat şi de Guvern.