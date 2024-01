Adrian Năstase, în centrul unui scandal, după ce a fost acuzat că a expus tablouri false la MNAR: „retrag din expoziție toate lucrările”

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, vineri, 26 ianuarie, că își retrage tablourile din expoziția „Victor Brauner. Între oniric si ocult”, de la Muzeul Național de Artă al României, după ce a fost acuzat de critici de artă că o parte dintre acestea sunt falsuri. Pavel Şuşară a solicitat intervenţia Ministerului Culturii pentru „clarificarea şi eliminarea" problemei.

„Se spune că Deng Xiaoping a avut o anumită strategie în legătură cu evenimentele din Piața Tiananmen . Aceea de a aștepta pentru a-i afla pe cei care îi erau împotrivă . Am decis, initial, să procedez la fel in legătură cu atacurile la adresa lucrărilor Brauner, din colectia mea, incluse în expoziția de la MNAR. Am așteptat, cum era normal, ca direcția muzeului – cea care mi-a solicitat lucrările și care le-a selectat pentru a le expune – sa se pronunțe. Au fost patru zile de linșaj mediatic in care am reusit sa fac celebrul test al aviatorilor “friend or foe”.

Interesant este că acum au apărut in peisaj și progeniturile unor foști trădători, „experți” ai colectiilor de arta regale disparute din Romania sau au fost reactivate personaje din arhivele CNSAS. Joi, Muzeul Național de Artă al României a dat un comunicat lămuritor în legătură cu lucrările depuse de mine și expertizele pe care s-au bazat”, a scris Adrian Năstase, într-un articol pe blogul său, intitulat „Forma mea de protest”.

Critic de artă: Lucrări în mod evident inautentice, falsuri Victor Brauner

Inclusiv de criticul de artă Pavel Şuşară, preşedintele Asociaţiei Experţilor şi Evaluatorilor de Artă din România (AEEAR), a acuzat conducerea Muzeului Naţional de Artă de „grave erori instituţionale muzeografice şi curatoriale", prin prezentarea de „falsuri" în expoziţia „Victor Brauner. Între oniric şi ocult", care i-ar aparține și fostului premier Adrian Năstase. Şuşară a solicitat și intervenţia Ministerului Culturii pentru „clarificarea şi eliminarea" problemei.

„În expoziţia dedicată lui Victor Brauner ('Victor Brauner. Între oniric şi ocult'), deschisă din 1 decembrie 2023, ora 10,00 şi până în 30 aprilie 2024, la parterul Galeriei Naţionale a Muzeului Naţional de Artă al României, a fost introdus un număr de lucrări în mod evident inautentice, adică falsuri Victor Brauner, dar şi altele cel puţin dubioase vă rugăm să dispuneţi constituirea unei comisii de experţi, cu participarea unui expert internaţional în opera lui Victor Brauner, pentru clarificarea acestui fapt inadmisibil, dar şi pentru scoaterea publicului din confuzie", se precizează în scrisoarea transmisă Ministerului Culturii

Năstase: Am crezut, cu naivitate, că mă bucur de un anumit respect în lumea artei

Adrian Năstase a mai susținut, în articolul său, că a „crezut cu naivitate” că este respectat în lumea artei, datorită contribuțiilor sale ca premier în acest domeniu.

„Am crezut, cu naivitate, că mă bucur de un anumit respect în lumea artei ținand seama de contribuțiile mele ca premier în acest domeniu – muzee și colecții, biblioteci, sute de obiective restaurate (menționez doar Muzeul Național de artă contemporană sau Muzeul hărților și multe altele), indemnizațiile de merit pentru 700 de oameni de cultură , proiectul Orașului artiștilor (care, din păcate, nu a fost dus până la capăt de guvernarile ulterioare). Recunosc, am fost afectat de modul în care oameni pe care i-am pretuit au încercat să mă folosească drept “collateral damage” intr-o bătălie de reglare de conturi. M-aș fi așteptat deci la o semnalare personală, de bună credință, in măsura în care unele lucrari vizate fuseseră expuse și în urmă cu 20 de ani”, a arătat fostul premier.

Năstase a venit totodată cu mai multe explicații cu privire la autenticitatea lucrărilor, pentru care susține că are mai multe expertize. „Mi se pare greu de acceptat si respingerea cu atîta violență a unei autentificări realizate de către un expert cunoscut din Franța”, a adăugat fostul premier.

Adrian Năstase pare deranjat și de faptul că alte lucrări precum cele ale pictorilor români Gheorghe Petrașcu și Nicolae Tonitza, „ce nu au cote ridicate în străinătate”, sunt expuse, astfel că a decis să-și retragă lucrările și speră ca fii săi le vor valorifica cândva, „posibil în străinătate”.

„Am reflectat la lucrurile care s-au întâmplat și am decis că nu este cazul ca membrii familiei mele să treacă printr-o perioadă de linșaj mediatic, așa cum s-a întâmplat cu 15/20 de ani în urmă, pornind de la tot felul de persoane care să-si dea cu parerea despre lucrarile mele aduse in expozitie. Am crezut că pot participa la un eveniment deosebit cu câteva lucrări de artă pe care le consider interesante. Lucrarea “Affront” este, in opinia mea, una dintre cele mai interesante lucrări ale lui Brauner. Și am crezut că este bine ca ea sa fie recuperată și expusă pentru vizitatorii din țară. Se pare că nu este bine așa. Rămâne să ne jucăm între noi, în continuare, cu picturile lui Petrașcu, ale lui Tonitza, etc., care, din păcate, nu au cote ridicate în străinătate .

De aceea am decis, ca forma de protest, să retrag din expoziție toate lucrarile, nu numai pe cele expuse anterior la Piatra Neamț. I-am comunicat aceasta decizie domnului director general Calin Stegerean. Fac acest lucru dintr-un sentiment de revolta dar și pentru că nu vreau să creez probleme conducerii Muzeului care a selectat lucrările pentru expoziție. Mi s-a sugerat, in calitate de colectionar, sa arat spre conducerea Muzeului care a girat alegerea lucrarilor. Nu este genul meu sa actionez in acest fel. Stiu ca se dă o lupta subterana in muzeu dar, si in afara sa, pentru diverse curatorii. Nu vreau sa creez probleme nici doamnei ministru Turcan care a avut o poziție corectă în legătură cu isteria de acuzații. Am crezut că, după 2004, sentimentele de ura se vor atenua . M-am înșelat, din păcate. În ceea ce privește lucrările, sunt convins că fiii mei vor știi să le pastreze sau sa le valorifice candva. Posibil în străinătate”, a conchis fostul premier și președinte al PSD.