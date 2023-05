Cine „promovează” România în relația cu Beijingul: Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, în China

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase se află, zilele acestea, în China, în calitate de invitați ai Institutului Cultural Român de la Beijing, cei doi trecând în revistă întâlniri cu oficiali chinezi sau participarea la diferite evenimente.

Anunțul deplasării în China a venit chiar de la cei doi foști premier, fiind invitaţi de Institutul Cultural Român de la Beijing, condus de istoricul Liviu Ţăranu.

"Zilele acestea mă aflu la Beijing, un oraș splendid în care revin, de fiecare dată, cu mare plăcere. Am fost invitată, cu acest prilej, să particip la o serie de dezbateri, dintre care amintesc vizita efectuată la Departamentul de Relații Internaționale, întâlniri B2B cu cele mai importante companii chineze și reprezentanți ai camerei de comerț (CCPIT) din orașul Hangzhou, precum și vizita ce se va desfășura la CEEC Industrial Cooperation Park din orașul Ningbo, context în care voi susține o prelegere.

În cadrul Departamentului de Relații Internaționale, în calitate de președinte al Partidului NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ, am avut onoarea de a avea o întrevedere cu viceministrul chinez de Externe, dl Qian Hongshan.

Contextul a fost deosebit de favorabil unui schimb sincer și aprofundat de opinii, așa încât, am conturat perspectiva clară a unor proiecte comune cu Partidul NOI, am discutat atât despre buna colaborare dintre țările noastre în perioada în care eram premierul României cât și despre sentimentele de prietenie care mă leagă de China, de o lungă perioadă.

De asemenea, am dezbătut subiecte de actualitate relativ la dorința fermă a celor două țări de a contribui la pacea în regiune, precum și cu privire la necesitatea evocată de Partidul NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ în sensul promovării unei cooperări mult mai pragmatice, din perspectivă economică și comercială, între China și România", a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

Viorica Dăncilă ar fi participat la expoziţia China-Ţările din Europa Centrală și de Est, unde, conform jurnalistului Dan Tomozei (stabilit în China), ar fi afirmat: „Dincolo de dimensiunea culturală colosală a Chinei, poate referința cea mai importantă a acestor vremuri este aceea configurată de senzația tot mai pregnantă a unui vânt puternic din răsărit, care are forța de a reamenaja zona de interes a lumii”.

Sursa citată arată că Dăncilă a transmis că "România apreciază demersul pe care țara dumneavoastră l-a făcut atunci când a propus un plan pentru pace, înțelegând că atributul de a valorifica această cale diplomatică este aproape exclusiv al marilor puteri cum este și China, și înțelegând cu toții că națiunile își pot căuta cel mai bine interesele pe timp de pace”.

Pe 14 mai, Adrian Năstase anunţa, pe blogul personal, că va merge, timp de 10 zile la Beijing.

"Sunt invitat să tin prelegeri si să particip la dezbateri la Institutul diplomatic, la Institutul de relatii internationale, la Universitatea RENMIN si la ICR – Beijing.

Nu am mai fost la Beijing de 20 de ani. E adevărat, am mers, in ultimii ani (inainte de pandemie), la Shanghai", scria fostul premier.

Poziția NATO față de China

La summitul NATO de la Madrid, de vara trecută, statele Alianţei au catalogat China drept pericol la nivel global. Astfel, în noul concept strategic al NATO se menţionează provocările Chinei la adresa securităţii, intereselor şi valorilor euro-atlantice, precum şi aprofundarea parteneriatului acestui stat cu Federaţia Rusă.