Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Acord pe apărare, blocaj pe PNRR după consultările de la Cotroceni. Ilie Bolojan: „Se va forma un grup de lucru”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că partidele pro-europene au ajuns la un acord privind componenta de apărare, în cadrul programului SAFE, însă negocierile privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) rămân în impas.

Negocierile privind PNRR rămân în impas, spune Bolojan. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Negocierile privind PNRR rămân în impas, spune Bolojan. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit șefului Executivului, discuțiile cu liderii politici s-au concentrat pe proiectele aflate în derulare și pe subiectele sensibile.

„Cel puțin pe componenta de SAFE, la finalul discuțiilor s-a exprimat un acord pe componenta de apărare, care și ea este necesară, dat fiind ceea ce se întâmplă și vedem cu dronele care cad pe teritoriul țării noastre și e nevoie să ne asigurăm că ne asumăm partea noastră de apărare în așa fel încât România să fie o țară sigură”, a spus Bolojan. Declarațiile au fost făcute în direct la Digi24, luni seară.

Acesta a precizat că eficiența acordului va putea fi testată în perioada următoare, în Parlament. În schimb, în ceea ce privește PNRR, nu s-a ajuns la un consens.

„În afară de trecerea în revistă a proiectelor și de sublinierea dificultăților pe cele câteva subiecte care sunt mai delicate, nu a existat o înțelegere, doar legat de faptul că se va forma un grup de lucru”, a explicat premierul.

Printre temele sensibile menționate de acesta se numără legea salarizării și procesul de decarbonizare.

Consultările au fost convocate de președintele Nicușor Dan și au avut loc luni, la Palatul Cotroceni, reunind liderii principalelor formațiuni și reprezentanți ai Grupului parlamentar al minorităților naționale.

În perioada următoare, un grup de lucru va încerca să identifice soluții pentru deblocarea negocierilor pe PNRR.

