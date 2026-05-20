Partener junior, putere majoră Putin la Beijing: cum China a devenit șeful neoficial al Rusiei

Vizita lui Vladimir Putin la Beijing, desfășurată la nici o săptămână după summitul Donald Trump – Xi Jinping, a confirmat ceea ce mulți analiști afirmau de doi ani: China nu mai este aliata Rusiei, ci tutorele ei. Moscova intră în noua sa „prietenie” cu Beijing așa cum intră un debitor la bancă — cu dosarul sub braț și sperând la dobândă mică.

Covor roșu, diplomație asimetrică

Marți seară, 19 mai 2026. Aeroportul Internațional Capital din Beijing. Avionul președintelui rus aterizează pe la ora 23:15, ora locală. La scară îl așteaptă ministrul chinez de Externe, Wang Yi — nu Xi Jinping. Detaliul contează. La doar șase zile distanță, tot pe același aeroport, Donald Trump fusese întâmpinat cu pompa maximă a protocolului de stat chinez. Putin primește curtoazie diplomatică, nu spectacol. Cu câteva ore înainte de aterizare, Putin trimisese către cetățenii chinezi un mesaj video în care proclama relațiile dintre Moscova și Beijing ca ajunse la „un nivel cu adevărat fără precedent” și descria parteneriatul bilateral ca pe o forță „stabilizatoare” în treburile mondiale. Retorica era luxuriantă. Realitatea, mai puțin. Miercuri, 20 mai, cei doi lideri s-au întâlnit la Marea Sală a Poporului din Beijing. Au semnat aproximativ 40 de documente bilaterale — acorduri în industrie, transport, comerț și construcții — și au adoptat o declarație comună privind „crearea unei lumi multipolare și a unui nou tip de relații internaționale”, conform consilierului Kremlinului Yuri Ușakov. După sesiunile oficiale, cei doi au mai avut și o discuție informală „la ceai” — cadru în care, potrivit surselor Kremlinului, s-au abordat dosarele sensibile: Ucraina, Iranul, energia. Xi și Putin urmăresc să își prezinte viziunea în lume, o lume care să nu fie dominată de alianțele conduse de SUA. Vizitele consecutive ale lui Trump și Putin la Beijing — într-un interval de numai șase zile — au făcut din Xi Jinping figura centrală a diplomației mondiale de la mijlocul lunii mai 2026. Ambii mari lideri nucleari ai lumii s-au dus la el. Xi nu s-a dus la niciunul deocamdată.

Agenda, întâlniri și rezultate cheie

19 mai (sosire): Putin a fost întâmpinat la aeroport de ministrul de externe chinez Wang Yi. Ceremonie oficială de primire la Marea Sală a Poporului: gardă de onoare, fanfară militară, imnuri naționale și copii care agitau drapele. Scenă similară cu cea pentru Trump, dar cu accent clar pe substanță.

20 mai (întâlniri principale):

Întâlnire tête-à-tête (format restrâns) între Putin și Xi, urmată de sesiune extinsă cu delegațiile complete (miniștri și guvernatori regionali).

Au fost semnate zeci de documente, inclusiv o declarație comună amplă privind consolidarea parteneriatului comprehensiv.

Discuții cheie:

Energie: Avansarea conductei Power of Siberia 2 (via Mongolia), care ar dubla exporturile rusești de gaze spre China (până la 50 miliarde m³/an). Gazprom a anunțat un acord juridic obligatoriu. Putin a subliniat rolul Rusiei ca „furnizor de încredere” în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Vizita a fost mai puțin fastuoasă decât cea a lui Trump, dar cu „mai multe livrabile concrete”.

Dependența care nu se spune pe nume

Prietenia „fără limite” proclamată în februarie 2022, cu 20 de zile înainte de invazia rusă în Ucraina, arăta în mai 2026 tot mai mult ca o relație în care unul are limitele celuilalt. Rusia este puternic dependentă de achizițiile chineze de energie și de livrarea de componente industriale pentru a-și susține economia de război. Livrările de petrol rusesc către China au sărit cu 31% în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor vamale chineze, iar Rusia este deja unul dintre cei mai mari furnizori de gaze ai Beijingului. Sancțiunile occidentale au făcut ca aproape toate operațiunile de export-import între Rusia și China să se desfășoare acum în ruble și yuani, eliminând dolarul din ecuație. Este o victorie simbolică pe care Kremlinul o prezintă drept dovadă a suveranității monetare. Analiștii o citesc altfel: ca pe un semn al izolării. „China este singura țară care poate ignora sancțiunile împotriva Rusiei, deoarece are propria pârghie față de SUA prin intermediul aprovizionării cu pământuri rare și magneți. Xi se află într-o poziție foarte puternică în relație și în general.” — Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Eurasia Rusia Dependența are și un chip iritant, așa cum a dezvăluit-o involuntar vicepremierul rus Yury Trutnev la o expoziție comercială din Harbin — orașul din nord-estul Chinei care s-a aflat cândva sub administrație rusă. Privind standurile celor două țări, el nu și-a putut ascunde consternarea. „Când am văzut că noi aveam doar miere și crabi, în timp ce prietenii noștri aveau drone și roboți, trebuie să recunosc că am fost puțin supărat.”— Yury Trutnev, vicepremier rus, la Harbin. Trutnev, trimisul special al lui Putin în Extremul Orient rus, exprima fără să-și dea seama decalajul tehnologic care s-a căscat între cele două țări. Moscova, lovită de sancțiuni și încorsetată de economia de război, rămâne blocată în exporturi de materii prime. Beijingul exhibă roboți, inteligență artificială și energie regenerabilă.

China vinde tuturor — și Rusiei, și Ucrainei

Poate cel mai incomod adevăr al vizitei lui Putin la Beijing este acesta: China nu este un partener strategic al Rusiei în războiul din Ucraina. Este un furnizor care vinde oricărui client solvabil. Și Ucraina, se pare, plătește bine. Potrivit analiștilor și unui oficial ucrainean citat de Washington Post, Beijingul a devenit principala sursă de componente pentru industria de drone ucraineană, contribuind la o creștere masivă a producției în ultimul an. China furnizează, practic, piesele pentru dronele care distrug echipamentul militar rusesc. Aceeași China ale cărei componente se regăsesc și în arsenalul Moscovei. De facto, China este principalul furnizor de componente atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, pentru multe sisteme ucrainene. Putin vrea, potrivit surselor citate de Washington Post, ca Beijingul să vândă mai mult Rusiei și mai puțin Ucrainei. Dar China va răspunde, predictibil, că este vorba de tranzacții private ale companiilor chineze, nu de politică de stat. Eu personal ca om care am fost Consul General în China la Shanghai nu cred că Putin este în măsură să-i spună lui Xi ce să facă. Xi are toate cărțile. Această poziție de arbitru îi conferă Beijingului un avantaj diplomatic formidabil: când națiunile europene se plâng de sprijinul Chinei pentru Rusia, asistența acordată Kievului oferă un răspuns gata pregătit. China joacă pe ambele tablouri și câștigă indiferent de rezultat.

Puterea Siberiei 2: cel mai important dosar de la masa tratativelor

Printre cele 40 de documente semnate, cel care lipsește — și a cărui absență vorbește cel mai tare — este acordul pentru conducta Power of Siberia 2. Rusia negociază de patru ani și timp în care au avut loc cinci runde de discuții cu Beijingul, un contract care ar transporta 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale anual în China. Toate tentativele au eșuat. Kremlinul speră că închiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran — în contextul războiului cu Israel și SUA — va convinge în sfârșit Beijingul să semneze. Criza energetică globală ar putea face conducta atrăgătoare.

Dar Beijingul știe că Rusia are nevoie de această înțelegere mai mult decât China și va cere, previzibil, reducerea substanțială a prețurilor la gaze. O sursă a Washington Post nota sec: Beijingul „caută să mențină un grad ridicat de diversificare a aprovizionării cu gaze.” Cu alte cuvinte, nu se grăbește. Cât de precară este poziția rusă arată și reacția Kremlinului la încercarea consilierului lui Putin, Yuri Ușakov, de a tăia legătura dintre vizita lui Trump și cea a lui Putin: „nu există nicio legătură, data a fost agreată în februarie.” Nimeni nu l-a crezut pe deplin.

Spionaj, neîncredere și febra aftoasă

Sub retorica fraternă a celor doi lideri mocnește o neîncredere instituțională profundă. Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) tratează China, vecin pe o frontieră de peste 4.200 de kilometri, ca pe o amenințare pe termen lung. Zeci de cetățeni ruși sunt arestați anual sub acuzația de spionaj în favoarea Chinei, însă cazurile sunt în mod deliberat ținute departe de opinia publică pentru a nu tensiona relațiile bilaterale. Câteva au ieșit totuși la suprafață: în 2020, șeful Academiei Arctice de Științe, Valery Mitko, a fost acuzat de predare de materiale clasificate în domeniul hidro-acusticii și al detectării submarinelor. În 2022, Dmitri Kolker, directorul laboratorului de tehnologie optică cuantică din Novosibirsk, a fost trimis în judecată pentru spionaj în favoarea Chinei.

Surse occidentale citate de Washington Post susțin că cel puțin un caz similar era activ la momentul vizitei lui Putin. La nivel agricol, tensiunile au o formă mai discretă: China și-a exprimat îngrijorarea față de răspândirea unei tulpini virulente de febră aftoasă din Rusia în zonele de frontieră chineze. Ministerul Agriculturii din China a confirmat focare în Xinjiang și în provincia Gansu. China nu a acuzat public Rusia. Dar a semnalat.

Putin și ratingurile: cel mai slab moment de la invazie

Acasă, Putin nu ducea o perioadă mai ușoară. Sondajele institutului de stat VCIOM — considerat în general pro-Kremlin — arătau ratinguri de aprobare la cel mai scăzut nivel din 2022 încoace. Populația rusă dă semne de oboseală față de un război intrat în al cincilea an. Frustrările vizibile sunt că frontul nu mai avansează semnificativ, economia a intrat în suferință, iar restricțiile de acces la internet s-au înmulțit. În weekendul premergător vizitei la Beijing, dronele ucrainene au lovit din nou regiunea Moscovei — cel puțin trei morți, o rafinărie de petrol lovită, daune la unul dintre aeroporturile principale ale capitalei. Celebrările Zilei Victoriei din 9 mai fuseseră reduse față de anii anteriori — din motive de securitate. Imaginea unui Putin călătorind cu fast la Beijing în timp ce Moscova era lovită acasă nu era lipsită de ironie. China menține Rusia ca partener secundar. Această dependență va deveni tot mai mare atât timp cât războiul continuă.

Concluzie: o lume multipolară în care chinezii sunt primul pol

Declarația comună semnată de Putin și Xi la Beijing vorbește frumos despre o lume multipolară, despre suveranitate și demnitate egale. Dar vizita în sine a spus altceva. Trump a venit și a obținut o tăiere de taxe vamale. Putin a venit și... a discutat despre o conductă pe care nu a semnat-o încă. Multipolaritatea promovată de Beijing și Moscova arată, concret, ca un sistem în care există un pol principal — China — și alți jucători care gravitează în orbita sa. Rusia, cu resursele ei naturale și arsenalul nuclear, rămâne un partener util — dar nu indispensabil — pentru Beijing. Iar faptul că China vinde componente atât Rusiei, cât și Ucrainei spune tot ce trebuie știut despre natura acelei „prietenii fără limite”: ea are limite precise — cele ale interesului național chinez. Unii ruși speră că Xi îl va convinge pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Beijingul are motive proprii să o facă: stabilitatea comerțului mondial costă mai puțin decât haosul geopolitic. Dar până atunci, China extrage profit din ambiguitate, iar Rusia plătește factura.

Presa și vizita lui Putin la Beijing

Presa controlată de Partidul Comunist Chinez (PCC) a salutat vizita ca pe o dovadă a „stabilității” relațiilor sino-ruse în mijlocul „tulburărilor globale complexe”.

Xinhua : „Relațiile China-Rusia rămân neclintite ca un munte în fața vântului și ploii”. Beijingul este „punct focal al diplomației globale”.

: Accent pe importanța strategică a Beijingului, cooperarea în energie, comerț și guvernanță globală. Vizita consolidează „parteneriatul comprehensiv”. Euronews — a remarcat că vizita lui Trump la Beijing fusese „larg considerată dezamăgitoare — fără progrese semnificative în privința comerțului, Ucrainei sau conflictului cu Iranul". Publicația a atras atenția și asupra unui detaliu semnificativ: dacă delegația lui Trump incluse peste o duzină de oameni de afaceri americani, Putin a venit cu cinci vicepremieri, opt miniștri, mai mulți guvernatori regionali și șeful băncii centrale — „un semn al dependenței economice tot mai mari a Moscovei față de China."

— publicația britanică a adunat reacții din mai multe surse. The Economist a speculat că Xi l-a invitat pe Putin la Beijing pentru a trimite un „semnal inconfundabil" că, chiar dacă îmbunătățește relațiile cu America, nu va fi în detrimentul parteneriatului fără limite cu Rusia. Alexander Gabuev de la Carnegie a rezumat situația pentru BBC: „Rusia este complet în buzunarul Chinei, iar China poate dicta termenii." Claus Soong de la Institutul Mercator pentru Studii Chineze a adăugat o metaforă memorabilă: „China și Rusia sunt ca un cuplu în același pat, dar cu vise diferite."

Tonul general al presei de stat chineze este: China promovează o „guvernanță globală mai justă”, opunându-se indirect „hegemoniei unilaterale”, dar evitând condamnări explicite ale acțiunilor Rusiei în Ucraina. Vizita demonstrează că Beijingul poate jongla cu Washingtonul și Moscova simultan, poziționându-se ca arbitru în ordinea internațională emergentă.

Pe scurt, presa occidentală a fost remarcabil de coerentă în mesaj: Xi este câștigătorul clar al acestei săptămâni diplomatice, Putin a venit ca partener minor care caută sprijin, iar secvența Trump–Putin la Beijing în șase zile a transformat China în centrul de gravitație al politicii mondiale — exact ceea ce și-a dorit Beijingul

Cum a ajuns Uniunea Europeană spectator la marile negocieri ale lumii

În politica internațională a anului 2026, Uniunea Europeană seamănă tot mai mult cu personajul din expresia populară românească „a rămas de căruță”: prezentă în decor, dar abandonată în momentul în care ceilalți pleacă spre destinația importantă. Nu accidental. Nu temporar. Ci structural. Summitul Trump–Xi de la Beijing a confirmat brutal această realitate. În timp ce Statele Unite și China negociau direct viitorul comerțului mondial, al tehnologiei, al Taiwanului și indirect al războiului din Ucraina, Europa privea de pe margine, fără influență reală asupra rezultatului. Euronews a formulat situația fără menajamente: „Europa urmărește summitul de la Beijing de pe margine și se teme de ce e mai rău.” Problema pentru Bruxelles este că nu mai există scenarii favorabile. Dacă Washingtonul și Beijingul intră într-un nou război comercial, industriile europene sunt lovite de încetinirea comerțului mondial, de perturbarea lanțurilor de aprovizionare și de volatilitatea financiară. Dacă, dimpotrivă, SUA și China ajung la o înțelegere strategică, Europa riscă să descopere că marile decizii globale se iau fără ea. Jan Parello-Plessner, citat de Euronews, a rezumat dilema europeană aproape cinic: „Dacă chinezii fac jocuri dure cu Trump, Europa nu are nimic de câștigat.” Formula este importantă pentru că descrie noua realitate geopolitică: Uniunea Europeană nu mai este actorul care modelează jocul, ci terenul pe care alții îl joacă.

Pământurile rare: punctul nevralgic al Europei

Cel mai mare motiv de panică la Bruxelles și Berlin nici măcar nu este Ucraina. Este supraviețuirea industrială. China domină aproape complet lanțurile globale de aprovizionare cu pământuri rare și magneți industriali — componente esențiale pentru vehicule electrice, semiconductori, tehnologie verde, turbine eoliene și sisteme moderne de apărare. Restricțiile introduse de Beijing în aprilie 2025 au produs un șoc strategic în Occident. Nu au fost un embargo total, dar au demonstrat cât de rapid poate China să creeze blocaje în industria auto, electronică, energetică și militară. Institutul UE pentru Studii de Securitate a avertizat că Europa a intrat într-o zonă de vulnerabilitate critică.

Continentul vorbește despre autonomie strategică, dar depinde de Beijing pentru materiile prime fără de care nu poate construi nici mașini electrice, nici muniție inteligentă, nici infrastructură energetică modernă. Ironia este brutală: Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența energetică față de Rusia și descoperă că a construit simultan o dependență tehnologică și industrială față de China. Până și Donald Trump — care ani întregi a promovat confruntarea economică totală cu Beijingul — și-a temperat discursul după ce administrația americană a realizat amploarea pârghiei chineze asupra mineralelor critice. O singură după-amiază de negocieri în mai 2025 a fost suficientă pentru a schimba tonul Casei Albe. Europa a înțeles atunci un adevăr inconfortabil: în secolul XXI, puterea nu mai înseamnă doar tancuri și portavioane. Înseamnă și cine controlează magneții, bateriile și metalele fără de care economia modernă se oprește.

Exclusă inclusiv din propriul război strategic

Poate cea mai mare umilință geopolitică pentru Uniunea Europeană este însă Ucraina. Europa a finanțat Kievul, a suportat costurile economice ale sancțiunilor și a absorbit șocurile energetice ale războiului. Dar când se discută eventualele armistiții, garanțiile de securitate sau arhitectura postbelică, negocierile se poartă direct între Washington, Moscova și — tot mai mult — Beijing. Radio Free Europe a remarcat că UE continuă să caute un rol în monitorizarea unui posibil acord de pace, însă rămâne în afara camerei unde se iau deciziile reale. După trei ani de sancțiuni, Kremlinul nu și-a schimbat fundamental calculele politice sau militare. Institutul UE pentru Studii de Securitate a formulat concluzia într-un limbaj aproape clinic: „Pe măsură ce apropierea Washingtonului de Moscova crește, UE riscă să fie marginalizată.” Aceasta este drama strategică a Europei: depinde militar de SUA, economic de China și energetic încă parțial de dinamica globală influențată de Rusia și Orientul Mijlociu. Cu alte cuvinte, toate marile centre de putere ale lumii pot influența decisiv Europa, în timp ce capacitatea Europei de a influența aceste centre rămâne limitată.

Taiwanul sperie Europa mai mult decât Ucraina

Paradoxal, pentru multe capitale europene, adevărata anxietate strategică nu mai este Kievul — ci Taipeiul. După vizita la Beijing, Donald Trump a sugerat că sprijinul american pentru Taiwan ar putea deveni negociabil în funcție de relația cu China. Mesajul a produs neliniște profundă în Europa. Nu doar din motive militare, ci economice. O criză în Taiwan ar afecta direct industria globală a semiconductorilor, transportul maritim și comerțul mondial într-o măsură mult mai severă decât războiul din Ucraina. Pentru economiile europene deja fragile, un conflict în Strâmtoarea Taiwan ar putea însemna recesiune severă și dezindustrializare accelerată. Beijingul știe asta. Washingtonul știe asta. Europa știe și ea — dar nu are instrumentele necesare pentru a schimba ecuația.

O putere economică fără putere geopolitică

Uniunea Europeană rămâne unul dintre cele mai bogate spații economice ale lumii. Dar summiturile din 2026 au scos la iveală problema fundamentală a continentului: Europa are piață, are reguli, are birocrație și capacitate comercială, însă nu mai are suficientă forță strategică pentru a impune direcția jocului global. Lumea multipolară despre care se vorbea la Bruxelles ca despre o oportunitate începe să arate, în practică, ca o masă la care SUA, China și Rusia negociază, iar Europa așteaptă pe hol să afle rezultatul. Iar într-o lume în care marile puteri discută direct despre război, energie, tehnologie și securitate, continentul care „a rămas de căruță” riscă să descopere că marginalizarea geopolitică nu este un accident de parcurs, ci începutul unei noi ordini internaționale.

Concluzii și scenarii post-vizită în contextul lui Trump

Concluzii imediate: Parteneriatul sino-rus s-a consolidat practic, cu accent pe energie și rezistență la presiunile occidentale. Rusia obține resurse financiare și tehnologice esențiale; China asigură aprovizionare energetică diversificată și un aliat strategic. Beijingul câștigă imaginea de superputere diplomatică. Dependenta Rusiei de China devine tot mai evidentă.

Scenarii posibile după vizita Trump:

Echilibru pragmatic (cel mai probabil): China menține legături strânse cu Rusia prin BRICS, energie și Power of Siberia 2, dar stabilizează relațiile cu SUA prin acorduri comerciale. Rezultat: o lume bipolară temperată, cu Beijingul ca balanță. Aprofundare axa Moscova-Beijing: Dacă tensiunile SUA-China cresc (Taiwan, tarife), cooperarea militaro-tehnică și proiectele energetice accelerează. Rusia devine și mai dependentă. Tensiuni interne pentru Putin: Vizita evidențiază slăbiciunea economică a Rusiei; dacă China rămâne neutră public pe Ucraina, Moscova ar putea fi împinsă spre negocieri de pace. Impact global: Blocul BRICS câștigă teren în eforturile de reducere a dependenței față de dolar și construiește rețele financiare alternative, însă tensiunile interne și dependențele economice profunde față de Occident îi limitează capacitatea de a deveni un bloc geopolitic coerent și anti-occidental.

În ansamblu, vizita lui Putin în China marchează o eră nouă de diplomație triangulară SUA-China-Rusia, cu Beijingul în centru. Parteneriatul strategic, susținut de BRICS și mega-proiecte precum Power of Siberia, redefinește echilibrele globale prin construcție paralelă de alternative economice și politice. Succesul lor va depinde de abilitatea Chinei de a naviga tensiunile fără a pierde oportunitățile cu Washingtonul post-Trump.