Un indian a fost muşcat de un şarpe. Bărbatul l-a muşcat şi el, iar şarpele a murit

Kishore Badra, din satul Gambharipatia din districtul Jajpur, în estul statului indian Odisha, se întorcea acasă de la muncă atunci când un şarpe l-a muşcat de picior.

În loc să meargă imediat la medic, bărbatul a căutat să se „răzbune” şi a prins şarpele, după care l-a muşcat în mod repetat, omorându-l.

„Ceva m-a muşcat de picior în timp ce mă întorceam acasă pe jos aseară. Mi-am aprins lanterna şi am descoperit că era un şarpe krait veninos”, a declarat Badra pentru agenţia de presă Press Trust of India. „Pentru a mă răzbuna, am luat şarpele în mâini şi l-am muşcat în mod repetat, omorând vipera pe loc”, a spus el.