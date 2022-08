Un bărbat din Bolivia a fost îngropat de viu şi a realizat când a vrut să meargă la baie. Cum s-a petrecut totul VIDEO

Bărbatul a participat la o ceremonie închinată poporului Toba din America de Sud. Álvarez a fost invitat de un partener să bea câteva beri la ceremonie şi, potrivit spuselor sale, a ajuns să fie văzut drept o ofrandă pentru Pachamamma, sau Mama Pământ. „Ne-am dus să dansăm, eu sunt ghidul şi nu-mi mai amintesc. Singurul lucru pe care mi-l amintesc este că credeam că sunt în patul meu şi m-am ridicat să mă duc la baie şi nu mă mai puteam mişca. Şi când am împins sicriul, am reuşit în cele din urmă să ies. Am fost îngropat”, a declarat bărbatul presei locale.

Acesta a ieşit din sicriu şi a solicitat ajutor unei persoane din proximitate, apoi a fost transportat la o secţie de poliţie. Potrivit altor rapoarte, Álvarez a fost găsit rătăcind în jurul El Alto, al doilea oraş ca mărime din Bolivia. El a afirmat că ceremonia a avut loc în Achacachi, un oraş situat pe malul lacului Titicaca, la circa 80 km nord de El Alto, conform Daily Star.

Bărbatul care l-a găsit rătăcind, pe numele său Álex Magne, a afirmat că Álvarez era acoperit cu ciment pe faţă şi pe cap, astfel că cei care au încercat să-l sacrifice au dorit să-l îngroape sub ciment.

Potrivit Daily Star, o anchetă este în curs de desfăşurare.