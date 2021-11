Povestea incredibilă a lui Manel, bărbatul care a stat în comă 35 de ani: Când s-a trezit avea soţie, două fete şi a fost şocat de cât de bătrân era

În 1979, Manel Monteagudo a suferit accidentul care l-a lăsat în stare vegetativă timp de 35 de ani. Începuse să lucreze ca marinar la vârsta de 14 ani. Mai întâi în sudul Africii, apoi în marina comercială spaniolă şi la 17 ani s-a mutat în Germania, în căutarea unor condiţii economice mai bune. Lucra pe navă comercială germană care a părăsit Bremenul şi a ajuns în Basra, Irak. Aici, Manel a căzut de la o înălţime de 6 metri, lovindu-se la cap şi intrând în comă. Era 28 februarie 1979, ziua în care a împlinit 23 de ani.

În primele luni a rămas într-un spital din Irak, apoi a petrecut câţiva ani într-un spital din Coruña şi în cele din urmă l-au dus acasă, unde a fost îngrijit de iubita lui de atunci, Conchi care într-un final i-a devenit soţie, potrivit Digi24.

„Cheagul pe care îl aveam în cap şi pe care îl am în continuare, nu a putut fi îndepărtat, pentru că se află într-o zonă foarte riscantă. I-au spus soţiei mele că în orice zi puteam să mă trezesc sau să mor”, a explicat bărbatul.

„Prima mea impresie a fost că accidentul s-a petrecut cu o zi înainte. În niciun moment nu am conştientizat că sunt în Spania. Pentru mine era iubita mea, nu stiam că era deja sotia mea. Imediat ce i-am vazut faţa, am recunoscut-o. Dar am fost şocat să văd că avea părut foarte încărunţit", a explicat el care au fost primele impresii când s-a trezit pe data de 15 octombrie 2014.

A avut nevoie de terapie pentru a putea să vorbească şi să meargă din nou.

Când şi-a văzut imaginea în oglindă a avut un şoc. „Nu, acesta nu sunt eu, acesta este un batrân, eu am 23 de ani”, a gândit atunci.

Manel nu ştia că există internetul şi nici că există mai mult de două canale de televiziune. Nu ştia ce este o telecomandă şi nici măcar astăzi nu s-a obişnuit cu toate tehnologiile şi are impresia că este într-un film SF. S-a bucurat să afle că Spania a câştigat Cupa Mondială de Fotbal în 2010.

Apoi a aflat că locuia în alt oraş, într-o altă casă şi era căsătorit. A spus că într-o perioadă în care traiul împreună fără un certificat de căsătorie era mai complicat, Conchi a găsit metoda prin care putea avea grijă de el, aducând un preot care să îi cunune.

Nu era tată când a căzut în comă. La câteva zile după ce s-a trezit a aflat că are două fiice. Însă nu a dorit să explice cum s-a întâmplat.

„Nu regret absolut nimic, pentru că nu-mi amintesc nimic... Singurul lucru pe care îl regret este moartea tatălui meu. Când m-am trezit, el murise deja şi a fost şocant pentru mine, m-a intristat”, a povestit Manel. Mama lui era încă în viaţă, dar a murit trei ani mai târziu.

Conchi „şi-a sacrificat toată tinereţea pentru mine”, spune bărbatul care acum „urăşte să doarmă”.