WimbleDONE: ediţia 2020, doar pentru fani. VIDEO Apariţie de senzaţie a Serenei Williams

Decizia anulării celui mai vechi şi mai prestigios turneu de tenis din lume a fost anunţată încă de pe 1 aprilie, la o săptămână după amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Astfel, Simona Halep şi Novak Djokovici nu vor avea posibilitatea să îşi apere trofeele în acest sezon, păstrându-şi titlurile până la anul.

Organizatorii britanici au acţionat prompt, excluzând din start scenariul de a juca fără spectatori, dar şi varianta mutării competiţiei în toamnă, având în vedere specificitatea suprafeţei de joc şi condiţiile meteo din Regat. Decisiv a fost şi faptul că, spre deosebire de celelalte turnee de Mare Şlem, Wimbledon deţine o poliţă de asigurare care acoperă şi izbucnirea unei pandemii. Britanicii şi-au luat măsuri de precauţie după epidemia de SARS din 2003, plătind 1,9 milioane de dolari anual pentru a fi despăgubiţi în cazul în care turneul nu s-ar putea disputa din cauza unei crize. Astfel se explică rapiditatea cu care a fost luată decizia de care Roland Garros, US Open sau alte turnee importante precum Roma şi Madrid au căutat să scape, deşi Wimbledon s-a remarcat de-a lungul anilor printr-un spirit conservator în toate privinţele, de la codul vestimentar, la protocol, la sistemul de punctaj şi aşa mai departe.

Ben Carey-Evans, specialist GlobalData, declara în aceste condiţii pentru „Insurance Journal“ că „turneul de la Wimbledon este cu un pas în faţa celor mai multe business-uri, fiind bine echipat pentru a înfrunta situaţia actuală“, anticipând totodată că acesta va fi un exemplu de urmat pentru toate marile competiţii sportive. „Cu siguranţă despăgubirea importantă pe care ei o obţin în contextul COVID-19 îi va determina şi pe alţii să ia în considerare o astfel de asigurare, pentru viitor. Astfel, asigurarea pentru pandemie ar putea să se transforme dintr-un produs de nişă într-un element esenţial pentru organizatorii de evenimente sportive şi muzicale“.



142 de milioane de dolari încasează organizatorii din asigurare pentru anularea Wimbledon 2020, potrivit GlobalData.



Wimbledon 2020, doar pentru fani. Serena Williams, în ţinută de gală!



Chiar dacă ediţia 2020 nu mai există oficial în calendar, organizatorii britanici nu abandonează acest an şi comunitatea fanilor tenisului. Astfel, au lansat proiectul „Wimbledon Recreated“. Starurile tenisului au fost invitate să intre în atmosfera turneului, dar de acasă. Serena Williams a îmbrăcat un costum mulat în stilul controversatului echipament din latex afişat de Anne White în 1968 şi a lovit câteva mingi pe un gazon verde impecabil, Novak Djokovici a mâncat câteva fire de iarbă în curtea sa - aşa cum o face după fiecare titlu câştigat la Wimbledon, iar Petra Kvitova s-a răsfăţat cu tradiţionalele căpşuni cu frişcă. Fanii au intrat şi ei în jocul turneului, inventându-şi propriul teren de tenis pe iarbă, înlocuind rachetele cu diverse obiecte din casă şi înlocuind chiar şi fileul cu arbuşti sau chiar animale domestice.

Being apart doesn't mean you can't play your part.



Introducing #WimbledonRecreated, with the help of a few familiar faces... pic.twitter.com/BrmIvyKEKK