Wimbledon, final incendiar: Avem semifinalele probei feminine, cu patru jucătoare fantastice

Wimbledon 2021 a programat, astăzi, doar partide feminine, în proba de simplu (singurul meci de băieţi a fost unul rămas neterminat de ieri).





Şi pentru prima dată după mult timp în fazele superioare ale unui turneu major, favoritele au învins pe linie, după cum se poate vedea mai jos:





*Pliskova (13 WTA) - Golubic (66 WTA)

6-2, 6-2





*Jabeur (24 WTA) - Sabalenka (4 WTA)

4-6, 3-6





*Muchova (22 WTA) - Kerber (28 WTA)

2-6, 3-6





*Barty (1 WTA) - Tomljanovici (75 WTA)

6-1, 6-3





Practic, singurul meci în care o jucătoare mai bine clasată a fost învinsă a fost cel dintre Muchova şi Kerber, însă aici „Angie“ e considerată, per total, sportiva mai valoroasă, având şi un titlu la Wimbledon, câştigat în 2018, plus alte două Grand Slam-uri (US Open 2016 şi US Open 2016). Muchova, prin comparaţie, a atins doar pentru a doua oară sferturile la „All England Club“, după ce reuşise acelaşi lucru şi în 2019.





În rest, cele trei semifinaliste, Barty, Pliskova şi Sabalenka, au avansat, în premieră, în careul de aşi de la Wimbledon.





Iată cum arată tabloul semifinalelor, în proba feminină:





*Barty (1 WTA) - Kerber (28 WTA)





*Pliskova (13 WTA) - Sabalenka (4 WTA)