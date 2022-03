Un arbitru FIFA, tâlhărit de soldaţii ruşi după ce le-a dat de mâncare

Maryna Striletska a fost arbitru de tuşă la meciul România - Liechtenstein 2-0 din preliminariile CM 2022, iar acum are mari probleme cu invadatorii ruşi, ea locuind într-un sat aflat în apropierea oraşului Harkiv.





”Eu şi familia mea stăm acasă, suntem deja în cea de-a şasea zi. Uneori sunt explozii, putem auzi tancuri pe străzi. Invadatorii sunt peste tot în jurul nostru, nu am putut să plecăm. Avem un subsol, aşa că ne putem ascunde acolo. Am dormit pe podea, aproape de intrarea în subsol. Soldaţii ruşi vin la uşile noastre cu mitraliere, dar le este foame şi cer mâncare şi apă. Apoi îţi iau tot ce ai!”, a dezvăluit Maryna Striletska, pentru cotidianul The Mirror, preluat de Digi Sport.

”În Okhtyrka, care se află la 40 de kilometri de locul în care locuiesc, au aruncat deja o bombă termobarică. Ucrainenii sunt neînfricaţi. Vom lupta până la capăt!”, a adăugat Striletska.