Simona Halep şi-a încărcat bateriile sub soarele Greciei. Şi-a petrecut vacanţa într-o insulă de vis FOTO

„O să am o vacanţă, pentru că am nevoie. Sunt 3 luni de când m-am dus la Academia lui Patrick şi am muncit zi de zi. Sunt 3 săptămâni până la Washington, e destul e mult, nu vreau nici să rup ritmul, pentru că mă simt destul de bine, în formă şi vreau să păstrez lucrul acesta“, a explicat Halep înaintea plecării în vacanţă. Antrenorul Patrick Mouratoglou a reacţionat la fotografiile postate de Simona pe reţelele de socializare, scriind câteva cuvinte: „Extrem de meritat!”.