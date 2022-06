Simona Halep, după calificarea în turul doi la Bad Homburg: A fost foarte greu, dar nu mi-am pierdut concentrarea

"A fost foarte greu, nu am renunţat, am jucat pentru fiecare minge, am crezut şi de asta am câştigat. Nu mi-am pierdut concentrarea", a spus Halep după meci.







Simona Halep, locul 19 mondial şi cap de serie 4, s-a calificat, marţi, în turul doi al turneului de la Bad Homburg Open (Germania), după ce a trecut de Katerina Siniakova, scor 4-6, 6-3, 6-4.





Simona a fost condusă în primut set cu 3-1, dar a reuşit să egaleze la 3, însă a pierdut setul, scor 4-6, după 51 de minute.





În setul doi, Simona Halep a revenit şi deşi a fost condusă cu 3-0, a câştigat cu 6-3.





Halep a câştigat setul trei, scor 6-4





În turul doi, Halep va evolua în premieră cu sportiva cehă Tamara Zidansek locul 58 mondial.





Accederea în optimi este recompensată cu 3.737 de euro şi 30 de puncte WTA.