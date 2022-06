România, de neprivit: Răzvan Lucescu, declaraţie tăioasă despre naţională

Cândva, oamenii îşi făceau programul în funcţie de meciurile echipei naţionale. Astăzi, România nu doar că pe cale să ajungă lângă „desculţii“ Europei, după cum Adevărul a explicat aici, dar meciurile tricolorilor nici nu mai trezesc interesul de altă dată.

Săptămâna trecută, Gabi Tamaş (38 de ani), fotbalist cu 67 de selecţii în naţională, a mărturisit, răspicat, că n-a văzut România – Finlanda (1-0), pentru că, dezamăgit de celelalte două partide, cu Muntenegru (0-2) şi cu Bosnia (0-1), a preferat să facă altceva, când s-a disputat partida din Giuleşti.

Acum, Răzvan Lucescu (53 de ani), antrenor care a fost pe banca României, între 2009-2011, în 21 de partide, s-a arătat, de asemenea, dezinteresat de meciurile primei reprezentative! Prezent în studioul Orange Sport, fostul selecţioner a explicat de ce nu se mai uită la partidele naţionalei.

Ce a spus Răzvan Lucescu?

*Nu m-am uitat la meciuri, am avut altceva de făcut. N-am fost pe stadion. Taică-miu are o vârstă, a şi fost foarte mult acasă (n.r. – referitor la faptul că Mircea Lucescu a fost pe stadion, atât cu Finlanda, cât şi cu Muntenegru). Eu am fost, cred, adunat 10 zile acasă. Suntem persoane diferite. Nu mă pasionează. Eu n-am aceată plăcere.

*Am văzut foarte multe meciuri, de pregătit, a fost o nebunie de program, de meciuri analizate. Dacă aş avea posibilitatea să mă uit la un meci, m-aş uita la ceva ce mă interesează, pentru că am ceva de învăţat de acolo.

*N-am rămas cu resentimente (n.r. – după plecarea de la naţională, în iunie 2011). Interesul meu profesional e altul, echipa naţională e doar o echipă de fotbal. Sunt mai puţin atras. Aceste patru meciuri n-ar fi schimbat situaţia fotbalului românesc, chiar dacă ar fi fost victorii. Situaţia tot complicată e, trebuie să luăm punct cu punct de ce suntem aici.