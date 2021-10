România, misiune aproape îndeplinită: De ce locul 2 nu ni-l mai ia nimeni. Calculele grupei

Din cele zece grupe preliminare din zona europeană, cea în care se află România s-a dovedit a fi cea mai dezechilibrată!

Practic, aici a existat Germania şi nişte naţionale de lumea a 3-a a fotbalului european, România, Macedonia de Nord, Islanda şi Armenia, care se bat între ele pentru locul 2, cel de baraj. Liechtenstein a fost condamnată la ultima poziţie, încă de la tragerea la sorţi. Acum, când s-au scurs opt din cele zece etape, această realitate e confirmată şi de configuraţia clasamentului. În nicio altă grupă nu există o diferenţă atât de mare de puncte între locurile 1 şi 2, opt. Nici măcar în grupa F, unde Danemarca are un bilanţ fabulos.

Suntem la mâna noastră

În aceste condiţii, Germania şi Danemarca au devenit primele naţionale calificate matematic la Mondialul din 2022, după gazda Qatar. În grupa noastră, miza ultimelor două runde va fi adjudecarea locului 2, iar aici România e favorită clară, având cel mai uşor program.

Practic, cu două victorii, cu Islanda şi cu Liechtenstein, tricolorii sunt la baraj, indiferent de ce vor face restul echipelor din grupă. Inclusiv cu o remiză cu Islanda, acasă, România poate prinde locul 2, însă cu condiţia ca Armenia - Macedonia de Nord, în următoarea etapă, să se încheie egal, iar apoi noi să batem Liechtenstein. Doar o înfrângere acasă, cu Islanda, ne-ar încurca grav. Pentru că apoi am avea nevoie de o remiză în Armenia - Macedonia de Nord, plus o victorie la scor în Liechtenstein. S-ar ajunge astfel la un clasament în trei, între România, Macedonia de Nord şi Armenia, în care departajarea se va face în funcţie de golaveraj.

