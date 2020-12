România, făcută de râs: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl distruge pe Colţescu

Sebastian Colţescu a comis o „sinucidere“ profesională, la Paris, în partida PSG - Istanbul BB din ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Şi nu doar că şi-a încheiat definitiv cariera internaţională, dar a „reuşit“ să păteze şi imaginea României.

Ce a spus Csaba Asztalos?

*Domnul Colţescu nu cunoaşte că folosirea termenului «negru», în limbajul anglo-saxon, are conotaţii rasiste. Dacă dorea să facă distincţia, ar fi trebuit să spună «afro-american». Cu siguranţă că UEFA va aplica o sancţiune.

*Exprimare e rasistă, fără nicio posibilitate de interpretare, şi arată faptul că acest arbitru este total nepregătit în ceea ce priveşte valorile şi regulile atât ale FRF, cât şi ale UEFA şi FIFA. Toate cele trei entităţi au prevederi foarte clare împotriva rasismului, iar arbitrii au un rol cheie în sancţionarea acestor gesturi.

*În accepţiunea lui Colţescu, el nu cunoaşte, efectiv, că exprimarea negru e una rasistă. El putea să identifice jucătorul (n.r. - Pierre Webo e un membru al staffului, nu un jucător) după număr, putea să spune că e afro-american. Arată gradul lui de cunoaştere. E o pată imensă asupra României şi a arbitrajului din România. Este un incident de o gravitate extremă, s-a întrerupt un meci în direct! Nu-mi aduc aminte ca, din cauza unui arbitru, să se întâmple aşa ceva. Pentru noi, inclusiv pentru instituţia pe care o reprezint, e o pată imensă.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1

Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir pic.twitter.com/mFGJgSW1X4