Imagini spectaculoase din Maramureș, unde un pod de gheață s-a rupt, iar sloiurile au pornit la vale

Un pod de gheață s-a rupt în Maramureș, pe Valea Vaserului, iar sloiurile desprinse s-au pus în mișcare, oferind un spectacol impresionant, care ilustrează forța naturii.

După mai multe zile de ger intens, vremea a început să se încălzească ușor, iar efectele au fost vizibile imediat în Maramureș. Un zăpor (o acumulare de sloiuri de gheață care blochează cursul râului . n.r.) a cedat, iar bucăți mari de gheață au pornit la vale, punând în mișcare o cantitate impresionantă de apă și gheață.

Marți, 20 ianuarie, în jurul orei 17:30, temperaturile ridicate din timpul zilei au dus la deblocarea unui zăpor de gheață format pe Valea Vaserului, în apropierea orașului Vișeul de Sus, județul Maramureș.

Sloiurile de gheață s-au desprins și s-au pus în mișcare pe râu, generând un spectacol impresionant, surprins în imagini distribuite de RAW Meteo Group, care arată cum blocurile de gheață curg rapid pe apă, purtate de debitul crescut al râului.

La rândul său, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a transmis că, în această perioadă, formațiunile de gheață - inclusiv podurile de gheață, ghețurile la maluri și năboiul - sunt în general în extindere și intensificare, pe fondul schimbărilor bruște de temperatură.

De asemenea, în mai multe zone din țară, se înregistrează fenomene de zăpor și ghețuri pe râuri, inclusiv pe Tisa la Sighetu Marmației, Someșul Mare în sectorul Rodna – Beclean, Sălăuța la Salva, Iad – Leșu Amonte, Arieș – Câmpeni și Trotuș – Lunca de Sus.

Unele râuri, precum Dâmbovița la Dragomirești, au depășit cota de atenție, iar autoritățile monitorizează în continuare evoluția ghețurilor și riscul producerii de inundații.

„Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Tisa – Sighetu Marmației, Someșul Mare pe sectorul Rodna – Beclean, Someș pe sectorul Răstoci – Ulmeni, Sălăuța – Salva, Iad – Leșu Amonte, Mureș pe sectoarele Stânceni – Gălăoaia, Ocna Mureș – Săvârşin, Mureș – Arad, Răstolița – Răstolița, Arieș – Câmpeni, Arieş – Buru, Târnava Mare – Odorheiu Secuiesc, pe sectorul Mediaş – Mihalț, Târnava Mică – Sărățeni, Ampoi – Bărăbanț, Cugir – Cugir Aval, Timiș – Caransebeș, Gilort – Tulburea, Blahnița – Săcelu, Olt – Micfalău, Olt – Feldioara, Olt – Hoghiz, Vedea – Alexandria, Teleorman – Teleormanu, R. Doamnei – Dărmăneşti, R. Doamnei – Ciumeşti, Ialomița – Târgoviste, Ialomița – Băleni, Ialomița – Siliștea Snagovului, Ialomița – Coşereni, Ialomița – Ciochina, Ialomița – Slobozia, Cricovul Dulce – Moreni, Moldova – Tupilați, Bistrița sector Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra – Gura Negrii, Trotuş – Lunca de Sus şi Putna – Tulgheş.

Se înregistrează fenomenul de zăpor pe râurile la stațiile hidrometrice: Lăpuș – Răzoare, Buzău – Racovița, Trotuș – Vrânceni, Oituz – Ferăstrău, Valea Rece – Valea Rece.

Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Dâmbovița la stația hidrometrică Dragomireşti (200+4)-jud. IF”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.