Petrodolarii fac imposibilul posibil: Arabii se mândresc deja cu tricourile lui Messi de la PSG FOTO

De când s-au implicat în cluburi precum Manchester City şi PSG, arabii au această rivalitate de a face achiziţii care mai de care extravagante pentru aceste formaţii. Care au devenit, practic, noile lor „jucării“. Vorbim despre nişte „jucării“ foarte costisitoare. Ultimle cifre demonstrează, încă o dată, acest lucru.

La City, finanţată de Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan (Emirate), tocmai a sosit Jack Grealish pentru 117,5 milioane de euro. PSG, unde banii vin de la Nasser Al-Khelaifi (Qatar), a replicat printr-o mutare care a „eclipsat“ tot în lumea fotbalului: aducerea lui Lionel Messi, la Paris.

Paris shirts in the Moroccan markets bear the number 10 and have the name Messi on it#Morocco 🇲🇦#Messi pic.twitter.com/FGFXMMvxCU