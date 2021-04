Parma, în derivă! Cum a caracterizat presa din Italia evoluţia românului în meciul pierdut cu AC Milan

Sâmbătă seara, jucătorul pentru care italienii au plătit 13.000.000 de euro celor de la FCSB, nu şi-a putut ajuta prea mult echipa în eşecul de pe teren propriu, 1-3, cu AC Milan, în etapa 30 a campionatului italian.







Milan a deschis repede scorul, Rebic ‘8, şi şi-a dublat avantajul chiar înainte de pauză, Kessie ’44. Ibrahimovici a fost eliminat în minutul 60, iar gazdele au început să spere într-un rezultat pozitiv după ce au redus din handicap, 6 minute mai târziu, prin Gagliolo. Egalarea nu doar că nu s-a produs, dar milanezii au mai înscris o dată în minutele de prelungire, Leao ‘90+4.





Dennis Man a avut o evoluţie modestă, în nota echipei, singurul său şut cadrat, din trei încercări, fiind caracterizat de presa drept "pasă la portar". ”A avut primul şut pe poartă al meciului, dar a fost doar o pasă la Donnarumma. În unele ocazii a încercat să producă pericol în defensiva Milanului, însă fără succes”, au scris italienii de la Tuttomercatoweb, care i-au acordat românului o notă mediocră, 5.5.





În urma acestui rezultat, Parma a rămas pe penultimul loc în Serie A cu 20 de puncte, motiv pentru antrenorul Roberto D'Aversa să aibă un discurs dur la adresa elevilor săi. ”În prima repriză am fost timizi, nu am jucat nimic, nu am arătat ca o echipă care vrea să se salveze de la retrogradare. Şi nu putem primi astfel de goluri, am pierdut meciul din start. Dacă aş fi putut, i-aş fi scos din teren pe majoritatea titularilor. Degeaba a rămas Milan în 10 după eliminarea lui Ibrahimovic, nu am avut opţiuni ofensive pe banca de rezerve pentru a forţa în atac”, a declarat antrenorul Parmei după meci, citat de digisport.ro





Celălalt român de la Parma, Mihăilă, nu a făcut parte din lot, fiind accidentat, în timp ce Tătăruşanu a fost doar rezervă la Milan