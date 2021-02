Osaka, imbatabilă: Japoneza a câştigat Australian Open şi trece peste Halep în clasamentul WTA

Naomi Osaka (23 de ani) e, fără îndoială, cea mai bună jucătoare de tenis din noul val.

Cifrele confirmă această realitate. Ea tocmai a câştigat Grand Slam-ul cu numărul patru din carieră. Pe primele trei le-a luat la US Open 2018, Australian Open 2019 şi US Open 2020.

Astăzi, finala de la Australian Open a fost, practic, una fără istoric. Pentru că Osaka a intrat pe teren şi, exceptând un început mai echilibrat de meci, şi-a adjudecat trofeul, fără prea mari bătai de cap.

În confruntarea cu Jennifer Brady (25 de ani, 24 WTA), primele trei game-uri au fost pe serviciu. Apoi, Osaka a realizat primul break şi s-a dus la 3-1. Chiar dacă Brady a egalat, ulterior, la 3-3 şi 4-4, ea şi-a mai pierdut o dată serviciul, când Osaka avea 5-4, şi a cedat primul set, în 43 de minute: 6-4 Osaka.

Actul secund a fost dominat, categoric, de jucătoarea din Japonia. Osaka s-a dus la 4-0 şi a rezolvat partida, câştigând cu 6-4, 6-3, într-o oră şi 17 minute.

După triumful de la Melbourne, Osaka va urca pe locul 2 mondial, începând de luni. Simona Halep va ajunge astfel pe locul 3.

Finalista de la Australian Open, Jennifer Brady, va înregistra un salt spectaculos în ierarhia WTA, urmând să ajungă pe 13, cea mai bună clasare din cariera ei de până acum.

Cum va arăta Top 10 mondial, începând de luni

1. Barty 9.186 de puncte

2. Osaka 7.835p

3. Halep 7.255p

4. Kenin 5.760p

5. Svitolina 5.370p

6. Pliskova 5.205p

7. S. Williams 4.915p

8. Andreescu 4.905p

9. Sabalenka 4.810p

10. Kvitova 4.571p

