Omul lui Ţiriac sare în ajutorul şefului: Cum a fost aleasă Sorana Cîrstea să meargă la Tokyo

Imediat după ce Sorana Cîrstea a anunţat că va merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), alături de Simona Halep (3 WTA), s-au făcut legături între alegerea Federaţiei Române de Tenis (FRT) şi faptul că „Sori“ e iubita fiului şefului FRT, Ion Ţiriac.

Pe lângă faptul că nu îndeplineşte cele două condiţii de participare la JO , Cîrstea mai are o problemă, în momentul de faţă: potrivit clasamentului WTA, ea nu e a doua cea mai bună jucătoare din România, fiind depăşită de Patricia Ţig (63 WTA). Adică de o sportivă care, inclusiv anul trecut, a avut rezultate mai bune comparativ cu Cîrstea. Cifrele vorbesc de la sine:

*2020: Patricia Ţig - 19 victorii, 8 înfrângeri

*2020: Sorana Cîrstea - 15 victorii - 10 înfrângeri

În acest sezon, în schimb, situaţia s-a schimbat, Cîrstea fiind jucăotarea mai în formă până acum (5 victorii, 4 înfrângeri), iar Ţig (2 victori, 5 eşecuri) încă nu şi-a găsit ritmul competiţional.

Văzând că scandalul alegerii Soranei Cîrstea pentru lotul olimpic a luat amploare, George Cosac (53 de ani), un apropiat al lui Ion Ţiriac, a comentat situaţia pentru „Gazeta Sporturilor“. Cosac a condus FRT, între 2013 - 2019, înainte de alegerea lui Ţiriac în fruntea acestui for. Şi s-a spus mereu că, inclusiv alegerea sa în funcţia de preşedinte FRT, i s-a datorat lui Ţiriac. De altfel, în prezent, Cosac a fost păstrat în echipa de conducere FRT, fiind printre vicepreşedinţi.

George Cosac (stânga), alături de Ion Ţiriac

Ce a spus George Cosac?

Domnul Ţiriac n-are absolut nicio implicare. Nici n-a ştiut, habar n-avea de asta. Nu există niciun aranjament, cu Federaţia Internaţională nu te joci!

Am discutat asta în Comitetul Director. Am văzut performanţele Soranei de la sfârşitul anului trecut şi din startul actualului sezon şi am decis să facem o adresă prin care să obţinem această derogare, chiar dacă n-a jucat în ultimii ani la Fed Cup. Vor accepta că n-a jucat Fed Cup, dar, în primul rând, ea trebuie să aibă clasamentul necesar pentru a fi pe tablou. Ar trebui să fie în primele 80 de jucătoare ale lumii.

CITEŞTE ŞI: