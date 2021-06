Mirel Rădoi, criticat de Mircea Lucescu! Ce sfaturi are pentru selecţioner: „Aşa se câştigă un meci“

Mircea Lucescu consideră că filosofia ofensivă aleasă de Mirel Rădoi pentru naţionala de fotbal a României creează prea multe spaţii libere în apărare, acesta fiind punctul nevralgic al echipei.

"Pe toată lumea dezamăgeşte un rezultat negativ. Sigur, am avut şi un jucător eliminat, ceea ce naşte probleme suplimentare, am văzut că echipa se axează foarte mult pe faza ofensivă, dar n-am mai văzut demult asemenea spaţii libere lăsate din organizarea jocului la îndemâna adversarului. Toată lumea caută azi zonele descoperite, încearcă să le creeze, dar noi parcă le-am făcut cadou. N-aş vrea însă să intru în comentarii, nu mă interesează polemicile", a declarat Lucescu. într-un interviu acordat pentru Antrenorul care tocmai a reuşit eventul în Ucraina i-a reamintit selecţionerului că o calificare se câştigă cu apărarea, nu cu atacul, şi a propus o soluţie pentru întărirea compartimentului defensiv. "Fiecare are modul lui de a gândi fotbalul. Altceva mă surprinde la Rădoi. El a fost un foarte bun mijlocaş defensiv, cu nişte calităţi extraordinare de luptător. Eu nu văd însă acum în echipă niciun jucător cu asemenea profil. Trebuie să înţeleagă că un campionat sau o calificare se câştigă cu apărarea, nu cu atacul. Defensiva e cea care trebuie să-ţi ofere condiţiile pentru a te exprima în ofensivă. Nu te duci cu şapte jucători peste adversar şi-i laşi în spate câmp liber de manevră la dispoziţie", s mai spus Lucescu

În ciuda rezultatelor dezamăgitoare din timpul mandatului său, Rădoi a susţinut că nu va renunţa la strategia ofensivă, chiar dacă acest luru îi va aduce demiterea din postul de selecţioner. „Dacă lucrurile nu merg, atunci schimbaţi-mă pe mine, e mai simplu! N-am cum să mă schimb. Aţi fost mulţumiţi la naţionala de tineret, acum nu mai sunteţi, dar eu n-o să mă schimb, indiferent de ceea se va întâmpla. Indiferent de naţionala cu care vom juca, eu îmi păstrez aceleaşi principii. Când am venit la naţională, am anunţat că vreau să jucăm ofensiv“, a spus Rădoi, la conferinţa de presă organizată după eşecul cu georgienii.