VIDEO Meci nebun în Serie A, cu 6 goluri într-o repriză! AC Milan a revenit fantastic şi a executat-o pe Juventus în 5 minute

Tabela nu s-a modificat de-a lungul primei reprize, însă după pauză, echipele au revenit de la cabine cu foame de goluri. Rabiot a început recitalul, cu o cursă de excepţie începută în propria jumătate şi finalizată cu şut la vinclu, la două minute după reluarea meciului. În minutul 53, Cristiano Ronaldo a majorat avantajul „Bătrânei Domane“ la 2-0, înscriind din pasa lui Cuadrado golul său cu numărul 26 în actuala stagiune pentru Juventus.

AC Milan a reacţionat însă năprasnic la 0-2, chiar dacă meciul s-a jucat fără spectatori. Zlatan Ibrahimovici a fost primul care a înscris pentru gazde, în minutul 62, dintr-un penalty oferit de Bonucci, printr-un henţ. Patru minute mai târziu, Frank Kessie a dus scorul la egalitate, iar o pasă greşită de Ronaldo la mijlocul terenului a pus rapid pe contraatac formaţia lui Stefano Pioli, portughezul Rafael Leao finalizând inspirat, la doar şapte minute de la introducerea sa pe teren. Astfel, AC Milan a preluat conducerea pe tabelă, 3-2, în doar cinci minute.

Croatul Rebic a stabilit scorul final al înfruntării, 4-2 pentru AC Milan, în minutul 80, cu un şut de la 11 m de poarta apărată de Szczesny.

Revenire fantastică a Milanului în Serie A!

Juventus a ratat şansa de a se distanţa la 10 puncte în fruntea campionatului din Italia. Cu 75 de puncte în 31 de etape, echipa condusă de Maurizio Sarri păstrează însă un avans de şapte puncte în faţa lui Lazio (ocupanta locului 2) şi de 11 puncte în faţa lui Inter (pe 3, cu un meci mai puţin disputat). AC Milan a ajuns la un total de 49 de puncte în Serie A, depăşind-o pentru moment pe Roma (48 puncte), pentru locul 5 - calificant în grupele Ligii Europa pentru sezonul viitor.

Milan’s comeback against Juventus, three goals in six minutes [via @if24hd_]pic.twitter.com/OZ2mfADnsG