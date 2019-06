Mărturia românului reţinut pe nedrept în Italia ca fiind agresorul iubitei lui Cristi Manea. Cine ar fi adevăraţii huligani

Imaginea cu „huliganul” care a lovit-o pe prietena lui Manea, după meciul în care România s-a calificat în semifinalele Euro 2019, a făcut înconjorul ştirilor, atât în România, cât şi în presa internaţională. „The Sun” a publicat o fotografie cu presuspusul atacator în timp ce era scos de pe stadionul din Cesena de forţele de ordine

Acum, românul hulit, care nu a vrut să îşi dea numele complet, dar pe care îl vom numi C., a venit în redacţia „Adevărul” şi a povestit varianta sa cu privire la incidentul de la meciul România – Franţa.

Bărbatul susţine că, după finalul partidei, se afla la 10-15 rânduri distanţă de tribuna a doua, spre colţul terenului, când a observat că s-a iscat o busculadă în acea zonă, care a pornit de la două fete şi doi băieţi. El spune că una dintre fete, care era în preajma prietenei lui Manea, s-a băgat în faţă şi de acolo s-a iscat busculada. Lângă cele două femei mai stăteau doi bărbaţi, iar unul dintre ei a lovit-o pe iubita lui Manea, deşi C. nu poate spune care dintre cei doi.

Eram un pic mai sus, mă pregăteam să ies din stadion, dar am văzut că una dintre fete era lovită şi căzută pe jos, sângerând din zona feţei. Mă gândeam să nu o lovească mai rău, aşa că am coborât să îi separ. Exact când am ajuns în dreptul gardului, doar am apucat să ridic mâinile, să îi separ, că m-am simţit tras de tricou de către poliţia care era pe marginea terenului, dincolo de gard, a povestit C.