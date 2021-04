Larisa Iordache, o poveste fabuloasă: Cum a obţinut biletele pentru Tokyo, după doi ani pe tuşă

Campionatele Europene de gimnastică îi priesc Larisei Iordache!

În decembrie 2020, la Mersin (Turcia), competiţia continentală a făcut-o cea mai titrată sportivă din istoria României, cu 16 medalii europene cucerite, de-a lungul carierei. Acum, la Basel, ea şi-a îndeplinit visul: calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Iar performanţa obţinută e cu atât mai preţioasă, cu cât Larisa evoluat în calificări, având probleme fizice destul de serioase!

„Larisa a concurat, nefiind în cea mai bună formă fizică. A luptat cu propriul organism şi a tras până la capăt. N-a mai permis vreunui impediment să-i mai stea în calea visului. O eroină am putea spune. De ce spunem asta? Pentru că Larisa a avut parte de o seară grea, o seară în care a ajuns la spital, cu febră, dureri şi stare generală proastă. Primele investigaţii au dezvăluit o infecţie la nivelul rinichilor“, a dezvăluit Federaţia Română de Gimnastică (FRG) pe pagina ei de Facebook. Iar sportiva de 24 de ani a confirmat şi ea că s-a simţit rău, în timpul calificărilor: „Am intrat în competiţie cu o stare subfebrilă, dar am reuşit sa concurez şi să-mi împlinesc visul. Acum fac investigaţii şi am încredere că totul va fi bine“.

Are trei finale în weekend

Iordache a avut emoţii uriaşe, în tentativa de a-şi asigura prezenţa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Asta deoarece la Campionatele Europene de la Basel sunt peste 110 gimnaşti din 32 de ţări. Şi s-au pus la bătaie doar două locuri la feminin şi două la masculin - cel mult, unul pe ţară! - pentru JO 2020 (evenimentul, deşi amânat pentru 2021, şi-a păstrat denumirea, în mod simbolic).

Larisa Iordache şi-a început evoluţia în calificări la bârnă, unde a avut şi cea mai mare notă dintre toate sportivele participante: 13.466. Prestaţia ei bună aici i-a dat aripi! A continuat cu 13.400 la sol, 14.366 la sărituri şi 13.466 la paralele. Această ultimă notă i-a oferit şi biletul pentru Tokyo.

Bucureşteanca a terminat calificările pe locul 4 la individual compus, cu un total de 54.968. Astfel, s-a clasat după cele trei sportive din Rusia: 1. Angelina Melnikova 55.991 de puncte, 2. Viktoriia Listunova 55.465p, 3. Vladislava Urazova 55.299p. Având în vedere că Melnikova era deja calificată, iar dintre următoarele două rusoaice, doar una avea dreptul de a merge la Tokyo, al doilea bilet disponibil i-a revenit Larisei.

Pe lângă calificarea la Jocurile Olimpice, Iordache şi-a asigurat prezenţa şi în trei finale, în acest weekend. Ea se va lupta pentru medalii la individual compus (vineri, ora 14.30, Look Sport), dar şi la bârnă (duminică, ora 14.00, Look Sport) şi la sol (duminică, ora 15.00, Look Sport). Dacă la bârnă, a avut cea mai mare notă în calificări, la finala de la sol a intrat cu a 6-a notă.

Celelalte două sportive ale României, prezente la Europenele de la Basel, Maria Ceplinschi (13.400 - sarituri, 9.800 - paralele, 12.933 - bârnă şi 13.266- sol) şi Antonia Duţă (12.966 - sarituri, 12.500 - paralele, 9.633 - bârnă şi 12.100 - sol) s-au clasat pe locurile 38, respectiv 54.

2012 e anul în care Larisa Iordache a participat la singura ei ediţie a Jocurilor Olimpice de până acum. La Londra, a cucerit bronzul cu echipa României. 3 gimnaşti va avea România la Jocurile Olimpice de la Tokyo: Marian Drăgulescu, Maria Holbură şi Larisa Iordache. 61 de sportivi români sunt calificaţi până acum pentru Jocurile Olimpice de Vară de la Tokyo. 41 de medalii are Larisa Iordache în palmaresul ei, în diferite competiţii, dintre care 21 sunt de aur.

A stat doi ani pe tuşă şi a fost lovită şi de COVID-19

Performanţa Larisei e impresionantă şi pentru că, între 2017 şi 2019, din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile, ea a fost nevoită să ia o pauză de la sportul de performanţă. Abia în 2019, Iordache s-a convins că s-a refăcut sută la sută şi şi-a anunţat intenţia de a reveni în sala de gimnastică. Din păcate, revenirea ei la un concurs, în octombrie 2020, a trebuit să fie amânată, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19. Abia în noiembrie, românca a reuşit să concureze la Campionatele Naţionale, unde s-a clasat pe 4. Apoi, la Europenele de la Mersin (Turcia), în decembrie 2020, a cucerit patru medalii: argintul cu echipa României, două medalii de aur la bârnă şi la sol, plus un argint la sărituri.