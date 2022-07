Jaqueline Cristian, în iad şi înapoi: Calvarul prin care a trecut una dintre cele mai bune jucătoare din România

Probabil, puţini îşi mai amintesc acum însă, în luna februarie, tenisul feminin românesc a pierdut-o pe Jaqueline Cristian, exact într-un moment în care aceasta furnizase o mare surpriză, la Doha.

În turul I, ea trecuse de Elena Rybakina, cea care a câştigat Wimbledon, acum două săptămâni. A fost o victorie impresionantă, venită în minimum de seturi pentru Jaqueline pe hard: 6-4, 6-3. Graţie acestui rezultat, românca urma să înregistreze un salt de şapte locuri în clasament, de pe 71 pe 64 WTA. Inclusiv în meciul următor, cu rusoaica Daria Kasatkina, Jaqueline era pe val. Doar că, atunci când conducea cu 6-2, 2-2, a căzut foarte rău pe teren. Chiar dacă a încercat să revină în joc, nedându-şi seama de gravitatea situaţiei într-o primă fază, ulterior, ea a fost scoasă de pe teren în scaunul cu rotile. Şi era doar începutul calvarului! Pentru că apoi a primit şi verdictul medicilor: ruptură a ligamentului încrucişat, cu meniscul parţial afectat.

Acum, la cinci luni după acel moment teribil, Jaqueline se pregăteşte să-şi reia cariera. Şi a participat la podcastul Orange Sport, „1 la 1 cu Mircea Meşter“. În cadrul unui dialog savuros de peste o oră, jucătoarea de 24 de ani a povestit, pe larg, drumul infernal pe care l-a parcurs din momentul în care s-a „rupt“ la Doha.

Jaqueline Cristian a fost scoasă de pe teren într-un scaun cu rotile

„Am auzit un poc până în creier“

Jaqueline are şi acum în faţa ochilor momentul în care a căzut pe teren: „Am simţit un poc, efectiv l-am auzit până în creier. Dar am zis: <<băi, mi-a pocnit genunchiul, nu s-a întâmplat nimic>>. Deşi a fost mai dureros decât de obicei. Dar, atunci când m-am ridicat şi am încercat să mişc piciorul, n-am mai simţit nicio durere. Am simţit însă că piciorul e un pic instabil, dar am zis că sigur e de la adrenalină, mi s-a părut mie, sunt eu prinsă în moment... Era şi fizioterapeuta lângă mine şi mi-a zis că s-ar putea să fie ruptură de ligament. Eu i-am zis: <<Eu oricum nu renunţ, joc până la final. Ştii cât e scorul?>>. Exact aşa am întrebat-o: <<Ştii cât e scorul?>>. Şi a zis da, dar trebuie să avem grijă“.

În secundele următoare însă, Jaqueline şi-a dat seama că meciul e încheiat pentru ea: „Mai întâi, ne-am dus la spital. Am plecat de acolo cu cârjele. Mi-au zis clar că e rupt complet ligamentul. Şi adio sezon 2022. Fix aşa mi-a zis doctorul“.

Jaqueline Cristian, cu piciorul imobilizat, imediat după accidentare

Revenită în Bucureşti, Jaqueline a ajuns pe masa de operaţie: „L-am ales pe doctorul Ionuţ Codoreanu. A zis că trebuie să te deschid, să văd ce e acolo, pentru că dacă e doar ligamentul, trebuie să stai până la 3 luni, maximum. Dacă e şi meniscul, trebuie să vedem cum facem. În funcţie de cât de rău e, îl coasem sau îl scoatem. La 24 de ani, vă daţi seama că n-aveam cum să-mi scot meniscul. Am vrut să văd operaţia şi tot procesul. Am stat 4 ore şi jumătate. Şi am văzut operaţia. Am făcut anatomie cu domnul doctor, mi-a explicat fiecare tăietură pe care a făcut-o acolo“.

A leşinat de patru ori

Partea dramatică a poveştii abia urma însă pentru Jaqueline! „Recuperarea... În prima săptămână de după operaţie am leşinat de patru ori. Din cauza pastilelor şi a anesteziei. N-am putut să mă ridic din pat, a fost ceva oribil. După şase zile de recuperare, am început să lucrez cu Ovidiu Kurti, la FCSB. Şi Ovidiu Kurti e genul de om care eu plângeam şi el râdea, ca să mă facă şi pe mine să râd. Doar că eu plângeam mai tare. Au fost cele mai crunte dureri din viaţa mea prin care a trebuit să trec“, a explicat Jaqueline Cristian.

Aceasta şi-a „îngheţat“ clasamentul şi, aflată pe locul 70 în lume, poate evolua pe tabloul principal de la US Open (29 august – 11 septembrie). Până atunci, îşi va face încălzirea pentru ultimul Grand Slam al anului, evoluând în turneele de pregătire de pe continentul american.

