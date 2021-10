Irina Bara, campioană la Transylvania Open

Irina Bara a fost pe tabloul principal al concursului de la Cluj-Napoca la simplu, a primit un wildcard de la organizatorii Transylvania Open, dar a fost eliminată în „optimi” de Rebecca Paterson. A continuat însă la dublu, alături de Ekaterine Gorgodze, până în ultimul act unde le-au întâlnit pe Aleksandra Krunic şi pe Lesley Kerkhove. A fost un meci echilibrat, adjudecat până la urmă de perechea româno-georgiană, după 1 oră şi 22 de minute de joc, cu 4-6, 6-1, 11-9. Câştigătoarele vor primi câte 280 de puncte şi 10.300 de dolari, iar finalistele, 180 de puncte şi 6.000 de dolari.

Doubles, doubles, toil & trouble 🧙‍♀️🧙‍♀️



🇷🇴 Irina Bara & 🇬🇪 Ekaterine Gorgodze win their very first WTA titles with victory in Cluj!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/orRLLt6TdA