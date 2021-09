Ion Răducanu, românul care a crescut o campioană: Primul portret al tatălui Emmei Răducanu

Ion Răducanu (dreapta) a aşteptat-o pe Emma la revenirea de la US Open. FOTO: Profimedia

La două săptămâni de la succesul istoric al Emmei Răducanu (Marea Britanie, 18 ani, 22 WTA) la US Open, presa internaţională a publicat cam tot ce era de descris despre noua senzaţie din tenisul feminin.

În schimb, s-au aflat foarte puţine amănunte despre părinţii campioanei de la US Open. Care n-au însoţit-o pe fiica lor, la New York, şi au urmărit din faţa televizorului parcursul fabulos al Emmei, început din calificări şi încheiat, triumfal, după finala cu Leylah Fernandez (Canada, 19 ani, 28 WTA).

Acum însă, jurnaliştii de la „Evening Standard“ au publicat un amplu material, în care au prezentat toţi oamenii din spatele Emmei, care au contribuit, încă de la vârsta junioratului, la ascensiunea ei spre elita tenisului feminin. Iar un capitol aparte le-a fost dedicat părinţilor. Vorbim despre românul Ion, devenit Ian, după ce a plecat din ţară, şi despre chinezoaica Renne. Până acum, singurul amănunt ştiut despre cei doi, în afară de ţările lor de origine, era acela că amândoi lucrează în domeniul financiar. De aici, şi tirada ironică a lui Radu Banciu, la începutul săptămânii, despre „giuleşteanul de taică-su, care dăduse jaf la o bancă la care lucra chinezoaica. Şi s-au împrietenit ca ăia din Casa de Papel şi s-au dus în Marea Britanie“.

În realitate însă, părinţii Emmei sunt doi oameni muncitori, care, după cum au descoperit jurnaliştii de la „Evening Standard“, au influenţat, în mod decisiv, cariera fiicei lor.

„Ian, un tată blând, dar exigent“

În materialul din „Evening Standard“, Ion Răducanu sau Ian, aşa cum îl ştiu englezii, e prezentat drept un român de la care Emma a moştenit două calităţi esenţiale pentru sportul de performanţă: încrederea în sine şi etica muncii.

Jurnaliştii britanici spun că apropiaţii lui Ian l-au descris drept un tip blând, dar foarte exigent. Care a monitorizat fiecare pas al Emmei, de când aceasta s-a apucat de tenis. Ian a schimbat foarte des antrenorii fiicei sale şi a fost atât de meticulos în pregătirea Emmei, încât a angajat mai mulţi antrenori, pentru ca fiecare să lucreze la un capitol din bagajul ei tehnic! E o abordare atipică pentru tenis, dar una împrumutată din golf. Care, în cazul Emmei, a dat roade din plin.

„Ian e genul de om cu o minte deschisă. Când stă de vorbă cu tine, ca antrenor, se interesează de cum vezi tu jocul. Şi te provoacă la un dialog, la o dezbatere, pe tema cunoştinţelor tale. Ian porneşte de la ideea că, dacă eşti antrenor, nu înseamnă, automat, că ştii totul. Mereu mi-a lăsat impresia că ştie cel mai bine nevoile fiicei sale“, a povestit Mark Petchey (51 de ani), fost jucător de tenis şi omul care l-a antrenat pe Andy Murray (34 de ani, 113 ATP), până în momentul în care acesta a pătruns în Top 50 mondial.

Ion Răducanu a fost foarte atent cu pregătirea Emmei şi la debutul pandemiei, când sportul mondial a stat pe loc. Potrivit „Evening Standard“, în perioada lockdown-ului, Emma şi-a continuat antrenamentele, fiind scoasă pe stradă pentru a juca tenis împreună cu tatăl ei. De altfel, inclusiv noua campioană de la US Open a vorbit despre modul în care Ion Răducanu i-a influenţat cariera. „E un om foarte greu de mulţumit, dar cred că am reuşit asta, odată cu câştigarea titlului, la New York. Mi-a şi zis: «Eşti chiar mai bună decât mi-am imaginat eu vreodat㻓, a povestit Emma Răducanu.

Disciplină chinezească, din partea mamei

Toţi cei care au cunoscut-o pe Emma de la o vârstă fragedă au rămas impresionaţi de seriozitatea cu care îşi făcea antrenamentele, dând dovadă de o maturitate ieşită din comun, deşi era doar o fetiţă.

Această disciplină a fost moştenită de Emma de la mama ei, chinezoaica Renne (foto). Într-un interviu cu „Vogue“, după triumful de la Flushing Meadows, Emma a şi subliniat acest aspect. „Mama mea e chinezoaică. Ei au mare încredere în forţele lor. Asta nu înseamnă că se laudă despre cât de buni sunt, dar ştiu, în interiorul lor, ce pot face. Am un mare respect pentru acest aspect din cultura lor“, a spus Emma Răducanu.

Părinţii mei au fost exigenţi cu mine. Doi perfecţionişti. Şi nu doar în privinţa tenisului. Datorită lor, am dezvoltat această mentalitate de învingător. Emma Răducanu campioană la US Open 2021

„Tatăl ei a insistat să exersăm şi limba română“

Cele scrise de jurnaliştii de la „Evening Standard“ despre Ion Răducanu au fost confirmate, în mare parte, şi de Alexandru Berbec, antrenorul de tenis care a lucrat o scurtă perioadă cu Emma.

S-a întâmplat pe când aceasta avea doar 15 ani şi a venit în România pentru o vizită, alături de părinţii ei. „A fost o plăcere să mă trezesc cu familia Răducanu, tatăl şi fata, ei venind aici, la federaţie, şi căutând să facă un program de pregătire de trei săptămâni. Veniseră în vacanţă la bunici. Ea pe atunci era un no-name, comparativ cu campioana care a ajuns acum, după US Open. A fost o plăcere să văd un copil foarte talentat, foarte modest, care îşi vedea de treabă. Era tot timpul interesată să absoarbă informaţii, cum să joace mai bine, cum să-şi perfecţioneze jocul. A fost un exemplu şi pentru fetele care erau la noi, pentru că, la 15 ani, să te comporţi ca un jucător profesionist, e mare lucru“, a povestit Alexandru Berbec pentru Antena Sport.

Acesta a dezvăluit că Ion Răducanu i-a cerut să vorbească în română cu Emma: „Tatăl ei chiar mi-a spus să exersăm şi limba română, ei vorbind mai puţin în casă. De felicitat (n.r. – după ce a câştigat US Open) n-am apucat, pentru că numărul tatălui ei nu l-am mai găsit în telefon. Ăsta e unul dintre ofurile mele. Al doilea of ar fi că n-am apucat atunci să fac o poză, deşi eu tatălui i-am spus: «Copiul e atât de serios, şi implicat, şi devotat, că e imposibil să nu ajungă în Top 100»“.