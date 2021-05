Interviu de neratat: Cum a vorbit Marcus Rashford după pierderea Ligii Europa VIDEO

Manchester United a fost învinsă după o finală extrem de slabă a Ligii Europa, în cele 120 de minute, dar cu un dramatism sufocant, la loviturile de departajare, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Villarreal s-a impus după o serie de 22 de penalty-uri, lăsând United fără trofeu din 2017, când formaţia engleză a triumfat chiar în Liga Europa, cu Jose Mourinho pe bancă. În acel sezon 2016-2017, United a câştigat şi Cupa Ligii. Iar de atunci, o „secetă“ apăsătoare pentru un club care, cândva, lua trofee pe bandă, în era Sir Alex Ferguson.

Iar jucătorii sunt conştienţi că la Manchester United locul 2 nu contează! De aceea, potrivit gsp.ro , după finala Ligii Europa, atacantul Marcurs Rashford (23 de ani) a avut un discurs admirabil la BT Sport, după cum se poate vedea mai jos.

CE A SPUS MARCUS RASHFORD?

*Sentimentul pe care îl am în interior e dificil de explicat. Am venit aici să câştigăm. Am muncit mult pe durata sezonului, iar asta era o oportunitate să cucerim un trofeu. Din păcate, nu s-a întâmplat, oricare ar fi motivele.

*Trebuie să scăpăm de această dezamăgire, să ne aplecăm către jocul nostru şi să conştientizăm ce am făcut greşit. Echipa nu se va da bătută, nicio şansă! Managerul nu ne va permite să cedăm. Vom veni sezonul viitor cu o dorinţă şi mai mare.

*Lumea spune multe despre Manchester United, că echipa merge la vale, bla-bla-bla. Dar noi avem totul pentru a performa la cel mai înalt nivel, dorinţă, foame, talent, echipă! Trebuie doar să arătăm lumii şi nouă înşine de ce aparţinem primelor locuri din top şi de ce trebuie să câştigăm astfel de finale.

*Locul doi nu înseamnă nimic! Manchester City a câştigat titlul, noi am terminat sub ei. Asta nu înseamnă nimic pentru noi. Villarreal a luat Liga Europa, noi am fost pe doi. Din nou, pentru noi e nimic!

*Un învingător, un pierzător. Astăzi, am pierdut. Trebuie să aflăm motivul pentru care asta s-a întâmplat şi sunt singur că, data viitoare, nu vom mai pierde. Ca să obţii trofee mari, trebuie să arăţi sacrificiu.

*Pot să merg în vestiar acum şi să-ţi arăt cinci, şase, şapte jucători, inclusiv eu, care au accidentări încă de la începutul sezonului, din septembrie. Dar cu toţii am stat şi am luptat pentru succesul acestui club.

*Ne vom întoarce sezonul viitor cu o dorinţă şi mai mare. Vom da 110%! Ştiu că nu toate cluburile au acest spirit de sacrificiu. Doar cluburile mari le au. Ele sunt cele care câştigă trofee. Suntem aproape, vă promit că suntem aproape.

VEZI INTERVIUL LUI MARCURS RASHFORD