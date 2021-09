Halep a ridicat tribunele în picioare cu declaraţiile după victoria cu Rybakina! „Sunt departe de potenţialul meu“

jocul împotriva sportivei din Kazahstan, ci şi prin declaraţiile date la finalul meciului, Simona fiind apaudată în picioare de spectatorii prezenţi pe pe arena Louis Armstrong de la Flushing Meqadows. Cea mai bună jucătoare de tenis a României a impresionat nu doar prin, ci şi prin declaraţiile date la finalul meciului, Simona fiind apaudată în picioare de spectatorii prezenţi pe pe arena Louis Armstrong de la Flushing Meqadows.

"A fost un meci foarte greu pentru mine, dar ştiam că va fi aşa. Am mai jucat împotriva ei, aşa că era avertizată că este foarte puternică şi că pune presiune pe adversar. Ştiam că trebuie să fiu puternică şi calmă şi că va fi nevoie să lupt până la final. Încă sunt departe de potenţialul meu, e greu să joci la cel mai înalt nivel după trei-patru luni de pauză. Mă ajută însă că joc în faţa unui asemenea public. V-am simţit lipsa, au fost doi ani foarte grei, vă mulţumesc că aţi venit şi vă aştept în turul următor.

La acest nivel este imposibil să ai parte meciuri uşoare. Mă aştept la partide dificle şi sunt pregătită să dau tot ce am mai bun. Am venit să mă simt bine la New York", a spus Simona Halep, după victoria cu Rybakina.