Halep, prima reacţie după eliminarea de la Madrid: „Nu am mai simţit ce trebuie să fac”

„N-am simţit bine mingea pentru că nici Ons nu mi-a dat ritm şi mi-a schimbat cadenţa execuţiilor foarte mult, iar la un moment dat am intrat în panică. N-am mai simţit terenul, nu am mai simţit ce trebuie să fac.





Ons are o mână extraordinară şi parcă tot timpul m-a surprins. Am fost şi eu mai lentă în tot ceea ce am făcut şi, probabil, de-asta n-am putut să ajung la scurtele ei. La un moment dat, am vrut să intru mai mult în teren, sărea mingea puţin cam mult şi nu am avut timing însă”, a explicat Halep, citată de ProSport.





În schimb, simte că Mouratoglou a ajutat-o să facă progrese la serviciu. „La retur sunt mai solidă. Joc mai agresiv, intru în teren atunci când am o minge mai scurtă. Cred că, per total, am progresat la multe".