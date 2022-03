Halep radiază înaintea debutului, diseară, la Miami: A remarcat marele ei câştig după Indian Wells

Partida Halep (19 WTA) - Saville (249 WTA) din turul II se va juca, diseară (după ora 22.00, Digi Sport), potrivit programului anunţat de organizatorii de la Miami Open.

Turneul e transmis de Digi Sport, iar reporterul postului, Gabriel Morariu, aflat la faţa locului, a vorbit cu Simona, atât despre accidentarea suferită la coapsă, în timpul semifinalei de la Indian Wells, cât şi despre confruntarea cu Daria Saville.

„Port un bandaj, deocamdată, să mă protejez un pic. Am nişte dureri, dar nu e o accidentare gravă. Am făcut o radiografie care mi-a arătat că nu e ceva grav, dar se poate agrava cu jocul. De aceea, o să am grijă cât pot de mult“, şi-a început Halep discursul.

„La Indian Wells a fost un turneu extraordinar, care mi-a dat încredere, mi-am demonstrat că încă pot să joc tenis la un nivel destul de înalt. Daria (n.r. - Saville) a jucat bine la Indian Wells, dar şi aici, în primul tur, m-am uitat un pic la meciul ei. Va fi o partidă grea, pentru că va fi prima din turneu pentru mine şi mereu se întâmplă aşa. Dar am încredere în mine şi sunt pregătită“, a adăugat Halep.

CITEŞTE ŞI: