Halep, interviu de excepţie pentru WTA: Simona a explicat cum a învins-o pe Serena şi ce a aflat după succesul de la Wimbledon

Simona Halep a făcut, după spusele sale, cel mai bun meci al carierei de până acum, pentru a trece de Serena Williams în doar 55 de minute.

Acest succes i-a adus româncei primul titlu de la Wimbledon, iar asta la scurt timp după eşecul de la French Open. Într-un interviu acordat pentru WTA, Halep a dezvăluit că înfrângerea cu Anisimova din sferturi a contribuit la marele triumf de la Wimbledon.

Ce a spus Simona Halep?

*M-a durut acel meci cu Anisimova, fiindcă am jucat, folosind o tactică greşită. N-am jucat ceea ce trebuia împotriva ei. Nu m-am gândit suficient de mult în timpul partidei şi am fost foarte supărată pe mine, după aceea.





*După acel meci, mi-am zis că acum e timpul să mă întorc la muncă pentru a vedea ce trebuie să fac acolo, pe teren. Şi asta am făcut.





*Am muncit din greu şi am fost pregătită pentru momentele dificile, pentru marile provocări. Iar în acest turneu, la Wimbledon, am avut parte de ele. Mi-am dovedit că pot face lucruri mari, dacă sunt pozitivă şi dacă ştiu exact ce am de făcut.





*Am simţit bine mingea şi terenul, încă din primul tur, la Wimbledon. De aceea, a fost, oarecum, normal că am jucat cu o mai mare agresivitate în finală. Ştiam foarte bine că aşa trebuie să joc, aşa că nici nu m-am gândit la altceva. Acest stil de joc mi-a venit, în mod firesc, cu o mare doză de încredere.





*Dacă ai încredere în tine, poţi să faci orice vrei. Exact asta am făcut în acest turneu. A fost ceva normal şi am executat această tactică atât de bine, de parcă jucam de o viaţă aşa.





*Victoria din sferturi cu Shuai Zhang a fost foarte importantă. Am avut cele mai mari emoţii înaintea acelui meci, fiindcă pierdusem în faţa ei, în trecut, şi nu-mi plăcea să joc împotriva ei. Trebuie să admit. Acel meci a fost momentul decisiv din acest turneu, fiindcă am revenit de la 1-4 în primul set. După ce am învins, am simţit că sunt încrezătoare şi stabilă, atât din punct de vedere mental, cât şi fizic.





*Meciul cu Svitolina din semifinale a fost unul excelent, dar şi destul de dificil, chiar dacă scorul n-a reflectat acest lucru. După aceea, am ştiut că sunt pregătită mental şi fizic pentru a juca împotriva Serenei.





*Această finală a fost complet diferită faţă de cea de la French Open 2018. Atunci, presiunea era mult mai mare. Şi dorinţa mea de victorie era una nebunească, mai ales că voiam să câştig primul Grand Slam.





*Aici, în finala de la Wimbledon, am fost mai relaxată. În plus, jucam împotriva Serenei şi n-aveam nimic de pierdut. Mi-am zis că, dacă voi câştiga, va fi ceva uriaş. Dacă voi pierde, va fi ceva normal. Aşa că nu prea m-am gândit la rezultat. Iar acest lucru m-a ajutat să fiu mai relaxată pe teren.

*Acest succes obţinut pe iarbă mă face mai încrezătoare în privinţa turneelor de Grand Slam care se joacă pe hard. Îmi dau seama că îmi pot îmbunătăţi şi schimba jocul pentru a fi şi mai bună pe hard.

