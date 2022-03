Halep, încălzire pentru Indian Wells cu un demonstrativ: Simona, învinsă, dar cu zâmbetul pe buze VIDEO

Având în vedere că, oricum, va intra în competiţie direct în turul II, „Simo“ şi-a permis să joace un demonstrativ, înainte să se apuce serios de treabă. Competiţia „Tie Break Tens“ are următorul format: prima jucătoare care ajunge la 10 câştigă.

Halep a întâlnit-o pe Aryna Sabalenka (Belarus, 3 WTA) şi a cedat cu scorul de 7-10.

Evenimentul s-a organizat, ca de obicei, în scopuri caritabile şi suma de 150.000 de dolari va fi donată către o organizaţie care sprijină femeile. Finala de la „Tie Break Tens“ a fost câştigată de Amanda Anisimova, după un duel cu Maria Sakkari: 10-7.

CE A SPUS HALEP DUPĂ MECI?

*Împotriva Arinei e foarte greu să joci fără încălzire. E bine că am luat şapte puncte, a fost distractiv să joc în faţa spectatorilor, e întotdeauna o plăcere să joc aici, la Indian Wells, aşa că vă mulţumesc tuturor!

VEZI PUNCTUL CARE A ADUS VICTORIA PENTRU SABALENKA

A blistering start from #Sabalenka who defeats #Halep 10-7 in the first round! 🚀#TieBreakTens #EveryPointCounts pic.twitter.com/yi4RFXQlXv