Halep, dezvăluiri şocante: O accidentare o obligă să poarte orteză de peste un deceniu!

Fostul număr 1 WTA a declarat că, de 10-11 ani, se confruntă cu probleme la tălpile picioarelor, motiv pentru care poartă orteză de fiecare dată când se află pe terenul de tenis. „Acum 10-11 ani eram în străinătate şi m-a luat durerea tendonului lui Ahile. Am făcut un test şi de atunci am avut parte de orteze. Am folosit zi de zi. Atunci când merg am renunţat la ele pentru că vreau să merg mai comod, dar când fac efort le folosesc în permanenţă. Am jucat şi fără ele pentru că le-am uitat şi am avut dureri şi am făcut febră musculară”, a spus Simona Halep pentrucitată de spotmedia.ro