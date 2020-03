Grand Slam-ul care o chinuie cel mai mult pe Halep a anunţat o schimbare majoră: e în vigoare din 2020!

Simona Halep & Co, faţă în faţă cu „New US Open“

Federaţia americană de tenis a investit 600 de milioane de dolari în ultimii cinci ani pentru modernizarea complexului „Billie Jean King“ - gazdă a US Open-ului, iar organizatorii au decis, deşi planeta se află în plină pandemie, că, după ce au pus acoperiş pe cea mai mare arenă de tenis a lumii, cireaşa de pe tort va fi o schimbare la nivelul suprafeţei de joc, cu efect imediat, chiar la ediţia care ar trebui să debuteze pe 24 august 2020.

Ultimul Grand Slam al anului, cel care i-a dat cele mai multe bătăi de cap Simonei Halep (aceasta având doar o victorie în ultimii trei ani), va rămâne în categoria de turnee jucate pe hard. DecoTurf-ul actual va fi însă înlocuit de Laykold în întreg complexul din New York. Noile terenuri vor fi produse de „Advanced Polymer Technology“ (APT), parte a celui mai puternic grup specializat în construirea de terenuri de joc, Sport Group, care are în portofoliu, printre clienţi, şi turneul de la Miami, şi Jocurile Olimpice, şi clubul Bayern München.

Ce înseamnă concret această schimbare bruscă pentru deţinătorii trofeelor, Bianca Andreescu şi Rafael Nadal, dar şi pentru Halep & Co?

1. Turneul de la US Open se va juca pe o suprafaţă semnificativ diferită comparativ cu turneele pregătitoare din US Open Series. Turneele de la Cincinnati şi Rogers Cup (Canada), cele mai importante turnee-test, dar şi de clasament dinaintea US Open-ului au ca suprafaţă oficială DecoTurf-ul. În schimb, jucătorii se vor reîntâlni cu suprafaţa din turneul de la Miami (disputat în general în a doua jumătate a lunii martie, dar amânat în 2020, care a adoptat DecoTurf-ul începând cu 1985).

2. Continuă procesul de încetinire a suprafeţei de joc. Conform indicatorilor în vigoare în tenisul profesionist, US Open va trece de la DecoTurf, considerat mediu-rapid, la acest Laykold mediu.

3. Cromatica s-ar putea schimba. Începând cu anul 2005, US Open-ul a trecut de la terenuri verzi la terenuri albastre cu margini verzi, păstrând însă brandul şi compoziţia. Nuanţa de albastru a fost omologată drept „Albastru de US Open“. În acest moment USTA nu a anunţat dacă culorile terenurilor se vor schimba şi ele în 2020 odată cu trecerea la un nou producător.

4. US Open, varianta bio. US Open va lucra în următorii cinci ani cu singurul producător de terenuri de sport certificat la standard ISO 14001 în ceea ce priveşte managementul de mediu. Divizia Laykold are o experienţă de 75 de ani pe piaţă.

5. US Open efectuează a patra schimbare majoră în ceea ce priveşte suprafaţa de joc. Primele ediţii ale US Open-ului, începând cu 1881, s-au jucat pe iarbă, tradiţia fiind respectată timp de 93 de ani. În 1975, US Open s-a mutat pe zgură, adunând trei ediţii „roşii“. În 1978 a început era hard la US Open, DecoTurf-ul fiind adoptat ca suprafaţă. În 2005, la US Open s-a schimbat semnificativ cromatica, de la „Verde de US Open“ la „Albastru de US Open“.

Este important de notat că în 2020 şi Australian Open - primul Grand Slam al sezonului competiţional - a schimbat suprafaţa de joc, trecând la GreenSet - o soluţie propusă de firma fratelui campioanei tenisului spaniol, Arantxa Sanchez Vicario.