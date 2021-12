Gabriela Ruse, performanţă superbă: S-a clasat pe locul 2 în lume într-un top impresionant

Gabriela Ruse va încheia anul pe locul 86 în lume, în condiţiile în care, la un moment dat, a fost şi un pic mai sus, pe 83. Aceasta rămâne, deocamdată, cea mai bună clasare de până acum pentru bucureşteanca de 1,72 de metri înălţime.

Ruse speră să aibă un 2022 şi mai bun, însă va avea şi presiunea clasamentului. Mai ales în luna iulie! Pentru că atunci, mai precis între 5-24 iulie, ea a legat 13 victorii în circuitul feminin. A pornit din calificări, la Hamburg, unde a luat primul ei titlu WTA din carieră. Apoi, s-a dus la Palermo, a pornit din nou din calificări şi, de această dată, s-a oprit doar în finală, unde a cedat în duelul cu Danielle Collins (SUA, 29 WTA).

Din păcate pentru Krejcikova, ea a încheiat sezonul într-o formă groaznică, cu şase înfrângeri la rând! Şi Ruse a fost în cădere pe final de an, bifând două partide pierdute la rând, la Indian Wells şi la Transylvania Open.

Iată clasamentul în care apar jucătoarele care au legat cele mai multe victorii, în 2021:

1. Barbora Krejcikova (Cehia) - 15 victorii

2. Gabriela Ruse (România) - 13

3. Danielle Collins (SUA), Anett Kontaveit (Estonia) - 12

