Egiptul vrea să joace finala Cupei Africii cu Senegal luni, nu duminică aşa cum era programată

“Îi cer CAF va finala să se dispute luni”, a spus Al-Sayed după calificarea în ultimul act al CAN. “Senegal are o zi în plus pentru recuperare după semifinale şi sper că aşa cum a fost mutată finala mică să se poată modifica şi prgramul finalei mari”, a adăugat antrenorul, citat de news.ro. Reprezentativa Egiptului s-a calificat, joi, în finala Cupei Africii pe Naţiuni, trecând în semifinale de gazda competiţiei, Camerun, scor 3-1 la lovituri de departajare. La conferinţa de presă de după meci s-a prezentat secundul Al-Sayed, selecţionerul Carlos Queiroz fiind eliminat. În cealaltă semifinală, disputată miercuri, Senegal a învins cu 3-1 Burkina Faso. Finala mare va avea loc în duminică, pe stadionul Olembe din Yaounde. Finala mică (Burkina Faso – Camerun) este programată sâmbătă, pe stadionul Ahmadou Ahidjo, tot din Yaounde.