Djokovici, în Absurdistan: Ce a păţit după câştigarea Wimbledon

Situaţia în care a ajuns Novak Djokovici te lasă cu gura căscată. La începutul anului, el a pierdut 2.000 de puncte, pentru că n-a fost lăsat să joace la Australian Open, unde era deţinătorul trofeului. Acum, când a putut să joace la Wimbledon şi şi-a şi apărat trofeul, el n-a mai primit puncte, din cauza războiului din Ucraina!

Dacă americanii vor cere, în continuare, dovada vaccinării pentru cetăţenii străini care intenţionează să călătorească în SUA, atunci Djokovici va pierde alte 1.200 de puncte aferente finalei de la US Open 2021. Şi va ieşi din Top 10 mondial după turneul de la Flushing Meadows, urmând să ajungă undeva pe 11 sau 12 ATP, în funcţie de ce vor face şi rivalii săi.

Întrebat ce crede despre excluderea lui Nole de la US Open 2022 (29 august - 11 septembrie), antrenorul acestuia, Goran Ivanisevici (50 de ani), a lăsat impresia că e resemnat: „Vor exista alte turnee. Vom vedea. Se întâmplă o mulţime de lucruri nebuneşti în lume. A fost un an de rahat, un an dificil. Unii oameni n-ar mai juca niciodată tenis, dacă ar trebui să treacă prin ceea ce a trecut Novak în Australia, când a fost expulzat. De aceea, triumful de la Wimbledon e cu atât mai frumos“.