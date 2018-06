Dezvăluire tulburătoare a lui Dorinel Munteanu: „Căzusem în patima băuturii“. Cum a reuşit „Munti“ să scape de acest viciu

Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, cu ocazia împlinirii a 50 de ani, Dorinel Munteanu recunoaşte că s-a confruntat cu o problemă serioasă, alcoolismul, de care a reuşit să scape cu ajutorul familiei şi al duhovnicului său.

„Totul a început prin 2014, când au apărut primele semne că eu şi cu Simona vom divorţa. Am început să uit de mine, am intrat în nişte anturaje, mergeam des la vânătoare, acolo unde «repriza a treia» e cea mai importantă şi cea mai lungă. Era repriza în care începea petrecerea de după vânătoare. Iar eu am început să beau tot mai mult", a povestit Dorinel Munteanu, care a fost căsătorit cu Simona vreme de 27 de ani.

"Niciun divorţ nu este uşor. M-a afectat foarte mult. Aşa am ajuns să cad în patima băuturii. Toţi îmi spuneau că trebuie să mă opresc, chiar şi fiica mea, dar parcă nu auzeam pe nimeni. Problema era la mine, eu trebuia să înţeleg că eram la marginea prăpastiei şi doar singur puteam să mă opresc".

Actuala soţie şi părintele Crişan l-au ajutat să depăşească această problemă.

"Mă uitam în oglindă şi nu-mi venea să cred cum ajunsesem. Şi într-o zi am spus «Gata! Stop! Opreşte-te!». Nu a fost deloc uşor, dar am avut voinţă, ambiţie, am avut-o şi pe soţia mea alături, la fel şi pe duhovnicul meu, părintele Crişan. Cu ajutorul lor am reuşit. Nu a fost nevoie să fac vreo cură de dezalcoolizare. Cum am făcut? Într-o zi am decis că nu mai vreau să duc acel gen de viaţă. Şi am luat-o pas cu pas, zi de zi. O perioadă mi-am propus să nu mai beau nimic până la prânz. Apoi să nu mai beau până la ora 15:00. Şi tot aşa, am tot împins autointerdicţia până când, după câteva luni, am ajuns să nu mai beau deloc. În tot acest timp am reînceput să fac sport, să merg la sală, la alergare, împreună cu soţia mea. Iar acum am ajuns iar la 80 de kilograme. Gândiţi-vă că aveam 77 când jucam fotbal! Iar viaţa mea a revenit la normal".