De la gimnastică la „argint“ pe munte. Mădălina Florea, vicecampioană europeană la alergare montană

„Încă nu realizez ce am făcut, sunt un vulcan de fericire. Poate peste câteva zile sau după ce o să primesc medalia o să-mi dau seama ce am reuşit. Mă simt extraordinar. Mă gândesc la o vacanţă şi apoi trebuie să mă pregătesc foarte bine pentru Campionatul Mondial din Thailanda (n.n. – 3-6 noiembrie 2022)”, ne-a declarat Mădălina Florea la câteva minute de la finalul cursei de urcare şi coborâre de la Campionatul European de Alergare Off-Road (n.n. – alergare montană) ce s-a desfăşurat în El Paso, Spania. Atleta a ajuns la final pe locul doi după 1 oră, 18 minute şi 38 de secunde, la 1 minut şi 8 secunde în spatele campioanei Maude Mathys.

„A fost una dintre cele mai intense şi mai frumoase zile din viaţa mea! Pot spune că m-am autodepăşit şi că am reuşit ce doar visam până acum, să iau medalia de argint la Campionatul European de Alergare Montană. O zi plină de emoţii şi de adrenalină. Un rezultat extrem de dorit şi extrem de muncit. Toată viaţa mea am muncit cu gândul la o astfel de cursă şi iată că am făcut-o, poate chiar când unii nu se aşteptau”, a mărturisit atleta din Sighişoara. „Această reuşită apare în dreptul numelui meu, dar sunt mulţi oameni în spate care merită aprecierea. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit de-a lungul timpului şi care au fost alături de mine, antrenorului Avram Ioan, doctorului Vasile Oşean, familiei mele, clubului CSM Sighişoara şi colegilor de antrenament care m-au fugărit când a fost nevoie”, a continuat ardeleanca, adăugând: „O să muncesc şi mai mult pentru a putea confirma rezultatul obţinut”.

Visa la Jocurile Olimpice

În 2013, Mădălina Florea lua primul titlu naţional la seniori la 10.000 de metri, după o cursă disputată la Bucureşti unde luase startul şi Constantina Diţă. Era o simplă fată din pluton, una mai slăbuţă, ca o gimnastă, care însă pe final de cursă, cu 3 kilometri înainte, a accelerat şi astfel a ajuns prima la linia de finiş. „Am făcut o rupere de vreo 300 de metri, am rămas singură şi am câştigat”, povestea Mădălina, care oprea ceasul atunci la 34:49.03. Termina cu picioarele pline de băşici, lucru despre care i s-a spus că trebuie să se obişnuiască, mai ales dacă va începe să alerge curse lungi şi foarte lungi. „Mi-a zis Constantina Diţă că astea sunt primele băşici, nu ultimele”, îşi aduce aminte ardeleanca. Era începutul unui vis pentru Mădălina, o participare la Jocurile Olimpice, mai exact la un maraton olimpic. Au urmat evoluţii bune la cele mai lungi probe de pistă, la 5.000 m şi 10.000 m, a fost de două ori pe locul 4 la Campionatul European de Tineret, o medalie de bronz la Jocurile Francofone, a urcat distanţa, a luat un loc 7 la Campionatul European de Seniori, pe semimaraton, iar apoi uşor-uşor a descoperit alergarea montană, atât distanţele mai lungi, cât şi cele mai scurte.

A început cu gimnastica

Cum a început povestea vicecampioanei europene de alergare montană? Într-o sală de gimnastică ritmică! Timp de trei ani şi-a dezvoltat mobilitatea şi a învăţat să mânuiască panglica, coarda, mingea şi perechea de măciuci. Nu a excelat, din fericire pentru atletism, şi a fost nevoită să se reorienteze: handbal sau atletism!

„Puteam să merg atunci şi la jocul de echipă pentru că eram mai grăsuţă. Dar am ales alergarea. Mi-a plăcut şi am rămas la acest sport”, ne povesteşte atleta. „Ai mei m-au susţinut foarte mult, m-au îndemnat să fac sport şi să mă ţin de el. A fost o iarnă, mai la început, când am vrut să mă las. Răceam mereu, dar ai mei mi-au spus să merg mai departe pentru că atletismul mă va ajuta şi cu sănătatea şi cu imunitatea”, spune Mădălina Florea. Ce a mai rămas din gimnastică? „Mobilitatea e încă foarte bună. Eu pierd foarte puţin timp la stretching”, explică atleta.

Fotbalul ca şi cross-training Mădălina Florea povesteşte râzând despre porecla ei, Cotişor, şi de unde vine ea: „La o cursă de junioare, pentru că eram prinsă între mai multe atlete, antrenorul de pe margine îmi spunea să dau din coate: «Aşa, Cotişor, aşa!». De fapt, antrenorul ne punea să şi jucăm fotbal. Ne spunea că fotbalul ne învaţă să cădem într-o parte, ne întăreşte gleznele, şi, în plus, să dăm cu cotul”.

Băieţii, pe 4 cu echipa

Pe lângă Mădălina Florea, la Campionatul European de Alergare Off-Road, în lotul de fete, au mai fost prezente şi Ingrid Mutter, care a terminat pe locul 29, după 1.28.33, şi Andreea Pîşcu, care a ajuns la final după 1.39.20, pe poziţia a 42-a, România clasându-se astfel pe locul 7 pe echipe. Băieţii din lot nu au participat la cursa scurtă, ci la „maratonul” de peste 47 de kilometri. Leonard Mitrica s-a clasat pe locul 10, cu un timp de 3 ore, 51 de minute şi 53 de secunde; Bogdan Damian, pe 15, a sosit la linia de finiş după 3.59.06; Ionuţ Zincă, pe 19, după 4.04.32; şi Valentin Toma, pe 26, după 4.21.50 (n.n. – cursa a fost câştigată de belgianul Maximilien Drion, în 3.43.01). Echipa masculină a României s-a clasat pe locul 4.