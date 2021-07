Dan Petrescu, desfiinţat de un fost jucător: „Nu are metodă de pregătire. Ţipete şi isterie cu orice ocazie!”

Fundaşul rus Vladimir Rykov, 33 de ani, în prezent sub contrcat cu echipa FC Ural Ekaterinburg, a jucat la Dinamo Moscova în două perioade, 2011 - 2014 şi 2016 - 2020, şi s-a aflat sub comanda tehnicianului român un an şi opt luni (august 2012 - aprilie 2014).

Eurosport.ru. Rykov a descris în tuşe negative experienţa trăită alături de Petrescu, pe care îl etichetează drept o persoană isterică şi un antrenor slab. „Nu am remarcat nicio metodă de pregătire. El critică, ţipă şi comandă. Petrescu este impulsiv: ţipete şi isterie cu orice ocazie. Faptul că Petrescu a jucat la Chelsea nu înseamnă că l-a transformat şi într-un antrenor de calitate. El motiva bine echipa doar din punct de vedere emoţional. Şi pregătirea fizică era bună, era evident că Petrescu era foarte preocupat de această chestiune, însă era foarte slab pe partea fotbalistică”, a declarat Rykov pentru

Dan Petrescu este liber de contract din luna aprilie, după ce s-a despărţirea de Kayserispor, grupare la care a activat doar 44 de zile.