Cristina Neagu dă cărţile pe faţă înaintea turneului preolimpic: „Avem şansa a treia“. Ce spune despre Norvegia

„Plecăm cu şansa a treia. Norvegia şi Muntenegru sunt favoritele grupei. Asta nu înseamnă că nu avem şansa noastră. Ele joacă în prima zi şi noi vom încerca să învingem echipa care va pierde acel meci, pentru că asta ar însemna calificarea la JO. Credem în şansa noastră până la capăt. Vom avea trei meciuri în trei zile şi vom da totul acolo. Sunt multe lucruri de pus la punct, sunt multe jucătoare noi şi trebuie formate noi relaţii de joc. Într-un fel, e bine că întâlnim Thailanda în primul meci, intrăm uşor în ritmul competiţiei cu cel mai slab adversar din grupă. Apoi vom avea două meciuri foarte importante. Adrenalina va fi foarte mare şi dorinţa de victorie la fel. Muntenegru are avantajul terenului propriu. Norvegia e echipa pe care am bătut-o o dată în ultimii 15 ani, dar joacă primul turneu preolimpic după mulţi ani, deci presiunea va fi şi pe ele. Dacă vorbim strict de echipa naţională, Jocurile Olimpice sunt cel mai important obiectiv pe care îl am acum şi în următorii ani“, a declarat Cristina Neagu, căpitanul naţionalei de handbal a României, citată de Sportsnet Group.

România a încheiat pe locul12 Campionatul Mondial de handbal din Japonia, ratând obiectivul auto-impus şi complicându-şi misiunea de calificare la Tokyo 2020.





Naţionala de handbal a României va lupta cu Muntenegru, Norvegia şi Thailanda pentru unul dintre cele două bilete pentru Tokyo 2020 puse la bătaie.