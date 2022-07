Corinna Schumacher, în lacrimi. 9 ani de chin: „Plângem alături de tine!”

Germanul care a scris istorie în Formula 1 a fost recompendat cu un premiu în cadrul unui eveniment care a avut loc la Koln. Corinna, soţia marelui sportiv, a ridicat distincţia. Vizibil emoţionată, aceasta a plâns încontinuu, iar jurnaliştii de la Bild şi-au arătat solidaritatea: ”Corinna, plângem alături de tine”, scrie Digi Sport.

Jean Todt, fostul şef de la Ferrari, omul care i-a fost alături lui Schumacher şi la bine, şi la rău, a ţinut un discurs emoţionant: ”Eram o echipă de neînvins! Lui Michael îi plăcea să muncească şi echipei îi plăcea să lucreze pentru el. Ne e dor de el aici. Michael are o familie minunată. La fel ca soţia mea Michelle, Corinna este una dintre cele mai puternice femei pe care le ştiu. Nimeni nu s-ar fi gândit că vor fi momente care să aducă lacrimi. Nu e ceva ce poate fi controlat”.

Totuşi, nu toată lumea priveşte cu ochi buni izolarea lui Michael şi lipsa informaţiilor despre starea sa de sănătate. Willi Weber, managerul lui Schumi aproape 20 de ani, acuză familia fostului pilot că l-au izolat complet pe Michael, iar pe el l-au eliminat din cercul apropiaţilor.

„El a fost ca un fiu pentru mine. Chiar şi astăzi mă doare să vorbesc despre asta”, a declarat Weber într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport. „A fost o durere uriaşă pentru mine. Am încercat de sute de ori să o contactez pe Corinna, dar ea nu mi-a răspuns. L-am sunat pe Jean Todt (fostul presedinte FIA, care a dat mai multe declaraţii ciudate despre starea lui Schumi) să întreb dacă pot să merg la spital şi mi s-a spus că era prea devreme. Am sunat a doua zi şi nu mi-a răspuns nimeni. Nu mă aşteptam la un asemenea comportament şi încă sunt supărat din cauza asta”, a continuat mangerul, care a încheiat: „Poate că ar trebui să spună lucrurile aşa cum sunt. Pot să înţeleg situaţia, deoarece întotdeauna am făcut tot posibilul pentru a proteja viaţa privată a lui Michael, dar de atunci am auzit doar minciuni de la ei”.