Chiellini, înaintea finalei Euro 2020: „Am crezut că Mancini este nebun!” Ce spune despre şansele de a bate Anglia

În cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii presei, Giorgio Chiellini a comentat posibilitatea ca Italia să câştige Campionatul European şi a spus că, înaintea începerii turneului, fotbaliştii nu credeau că vor putea ajunge atât de aproape de câştigarea competiţiei. Mai mult, apărătorul celor de la Juventus a declarat că jucătorii l-au considerat nebun pe selecţionerul Roberto Mancini, în momentul în care acesta le-a transmis că ar fi bine să se gândească la cucerirea trofeului.





”Când ne-a spus la început să ne gândim la câştigarea Campionatului European, noi am crezut că Mancini este nebun! Este un vis la care am muncit peste trei ani şi pe care antrenorul ni l-a inoculat până când a devenit o realitate. Când ne-a spus la început să ne gândim la câştigarea Campionatului European, noi am crezut că Mancini este nebun. Acum suntem foarte aproape, la un centimetru distanţă de trofeu”, a spus Giorgio Chiellini, la conferinţa de presă, citat de Telekomsport.





Chiellini a vorbit şi despre şansele pe care le are echipa sa în marea finală şi crede că Anglia va fi greu de învins. ”Am crezut că în semifinală ne vom duela cu Franţa, nu cu Spania, pentru că francezii erau marii favoriţi. Aveau calităţile necesare şi experienţa internaţională. Am crezut că Franţa este cu un pas în faţa tuturor. M-am gândit că în drumul spre finală ne vom lupta cu Belgia, Franţa şi Anglia. M-am gândit că Anglia ar fi un candidat serios la câştigarea EURO 2020. Au calitate şi forţă, echipa este solidă şi organizată. Poate nu sunt uşor de urmărit, dar sunt foarte greu de bătut”, a mai spus căpitanul Italiei.





Italia a ajuns în finala Campionatului European fără meci pierdut. Squadra Azurra a câştigat toate partidele din grupă, după care a eliminat Austria (2-1 după prelungiri), Belgia (2-1) şi Spania (4-2 după executarea loviturilor de departajare)