Cel mai mare impostor din fotbalul mondial: Povestea jucătorului care a păcălit patru cluburi pe trei continente

Bernio Verhagen are poze cu tricourile diferitelor formaţii de la prezentare, însă niciun minut în vreun meci oficial

Bernio Jordan Enzo Verhagen. Aşa îl cheamă pe tipul care şi-a propus să-şi câştige existenţa dându-se drept fotbalist de performanţă. Şi i-a şi ieşit! Şi n-a jucat în ligile inferioare din nişte ţări liliputane! Bernio Verhagen a fost sub contract cu nişte formaţii chiar decente!

Ce-i drept, povestea sa a început în Republica Moldova, acolo unde a semnat cu Dinamo-Auto Tiraspol, însă, de aici încolo, lucrurile au început să se mişte spectaculos pentru olandezul de 1,75 de metri. Au urmat aventuri la Cape Town City (Africa de Sud), Audax Italiano (Chile) şi Viborg (Danemarca). Şi, atenţie, toate aceste echipe sunt trecute în dreptul unui fotbalist care, de fapt, nu e fotbalist!

Şi, ca şi cum povestea lui Verhagen nu era suficient de şocantă, acesta a reuşit să facă o serie de nenorociri pe unde a trecut. În Republica Moldova, a fost acuzat de falsificarea cardurilor de credit, în Chile, şi-a acuzat coechipierii de rasism şi şi-a agresat fizic iubita. Pentru ca, ulterior, ajuns în Danemarca, să se dea fotbalist la FC Copenhaga într-o tentativă de a seduce o femeie bogată!

Cum a reuşit însă Verhagen să păcălească nişte cluburi importante? În primul rând, cu ajutorul unor impresari care l-au prezentat ca fiind sub contract cu firma Stellar Group, care reprezintă nişte nume mari din fotbalul mondial, în frunte cu Gareth Bale! La un moment dat însă, oficialii lui Viborg şi-au dat seama că toate mailurile primite de la Stellar Group vin de pe o adresă care se termină cu .com. Contul real al firmei Stellar Group are .co.uk la final.