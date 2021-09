Britanicii remarcă rolul românilor în ascensiunea Emmei Răducanu: Mesaj superb cu Halep în prim-plan

Ce a scris Judy Murray pe Twitter?

*N-ar trebui să subestimăm niciodată importanţa unor femei model în sport, care le permit tinerelor să se apropie de ele. Tatăl Emmei Răducanu e român şi aici e ea alături de Simona Halep.

We should never underestimate the importance of female role models in sport and creating opportunities for young athletes to get close to them. Emma Raducanu’s dad is Romanian and here she is with Simona Halep. 💕 @EmmaRaducanu @Simona_Halep pic.twitter.com/DgGugEE6Fn