Barty, de pe altă lume: Cine e omul care a ajutat-o să devină imbatabilă în 2022

La 25 de ani, Ashleigh Barty domină lumea tenisului feminin de o manieră categorică!





A câştigat deja French Open 2019, Wimbledon 2021 şi acum e mare favorită să cucerească titlul la Australian Open 2022. Ar fi primul triumf pentru Barty, la Melbourne, unde, până la ediţia din acest an, atinsese o singură dată semifinalele, în 2020.





În actuala stagiune, Barty lasă impresia că e, pur şi simplu, imbatabilă! Iar asta după un prim meci mai dificil, cu Cori Gauff (16 WTA), la Adelaide, la 5 ianuarie. Atunci, Barty a cedat primul set, 4-6, dar le-a luat pe următoarele două, 7-5, 6-1. A fost startul unui şir impresionant de victorii pentru liderul mondial. Care de atunci a legat zece victorii, câştigând titlul la Adelaide şi avansând până în finala de la Australian Open 2022!





Parcursul lui Barty e cu atât mai remarcabil cu cât, în aceste zece victorii, cu excepţia partidei cu Gauff, ea n-a mai cedat niciun set! Aşadar, e lesne de înţeles de ce australianca e mare favorită înaintea finalei de sâmbătă, de la Melbourne.





Cu prilejul duelului cu Collins, în faţa căreia are 3-1 în meciurile directe, Barty a acordat un interviu pentru Eurosport, postul care transmite Australian Open.





Omul-cheie din culise: psihologul





*Barty despre obiectivele sale de a câştiga mai multe Grand Slam-uri - E Grand Slam-ul meu de acasă şi am ocazia să intru pe teren în weekend şi să realizez ceva extraordinar. Trebuie să mă simt bine, să absorb toată atmosfera, să zâmbesc şi să încerc să mă distrez.





*Despre victoria asupra lui Coco Gauff după ce era condusă la Adelaide şi despre şirul de victorii ce a urmat - Nu m-am simţit deloc îngrijorată. Coco a început acel meci excelent. Trecuseră câteva luni de când nu mai jucasem într-un meci competitiv. După puţin timp şi odată cu adaptarea la condiţiile de joc am putut să am un şir de victorii şi simt că am jucat tot mai bine de la meci la meci. Am reuşit să trec peste toate provocările şi a fost o vară entuziasmantă pentru mine.





*Despre faptul că lucrează cu un psiholog - Ben Crowe e mentorul meu şi e o parte uriaşă a vieţii mele. El mi-a ajutat echipa şi m-a ajutat să-mi schimb percepţia asupra tuturor lucrurilor. Am reuşit să mă dezvolt ca persoană şi să mă bucur de tenis. Am muncit din greu şi mi-a plăcut asta. Îmi place să încerc să leg toate piesele din puzzle şi să devin o jucătoare mai bună.

*Despre abordarea din finală, comparată cu alte meciuri - E entuziasmant. Am ocazia să joc pentru un titlu de Grand Slam, ceea ce nu se întâmplă în fiecare săptămână. Procesul şi rutina prin care trec săptămânal sunt similare. Încerc să mă simt bine, să mă bucur de mediu dar să nu fiu copleşită. Atunci când reuşesc să fac asta, reuşesc să mă distrez şi să joc cel mai bun tenis al meu. Reuşesc să mă lupt pentru fiecare punct, iar în această lună am putut să fac asta.