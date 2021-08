Şumudică, conferinţă explozivă: Şi-a sfâşiat jucătorii, după o criză de nervi fără precedent VIDEO

După această umilinţă fotbalistică, tehnicianul ardelenilor, Marius Şumudică, s-a dezlănţuit în dialog cu presa. Antrenorul de 50 de ani a început ceva mai blând, la microfonul Pro X, însă după ce a ajuns în sala de conferinţă, pur şi simplu, a explodat şi şi-a desfiinţat jucătorii. Ceea ce e un semn clar că zilele lui Şumudică la CFR sunt numărate.

Ce a spus Marius Şumudică la conferinţă?

*Sper ca jucătorii mei să trăiască aceeaşi umilinţă, aceeaşi stare sufletească pe care o trăiesc acum. În prima repriză, au ajuns de două ori la noi în careu şi am primit două goluri, iar în a doua le-am făcut cadou alte două goluri. Dacă astea trebuie antrenate şi sunt greşeli de antrenor, mi le asum. În momentele în care încercam să echilibrăm partida, venea câte un pumn, îl simţeam.

*Începem practic de la 0-1, în condiţiile în care le-am transmis că primul sfert de oră e foarte important. Apoi, în a doua repriză, am luat două goluri de cascadorii râsului. N-am văzut în toată cariera mea astfel de goluri, nici când antrenam în Divizia C.

*Trebuie să spunem adevărul, de fiecare dată am avut tăria să recunosc când am greşit, dar de data asta cred că ar fi trebuit să fie 6-7 jucători lângă mine, aici, să vă explice ei ce s-a întâmplat. Ar trebui să le fie ruşine de acest Petrila, un copil de 19 ani care şi-a dorit foarte mult astăzi.

*Când faci cadou în astfel de meciuri, îl pui sub brăduleţ şi îi pui şi fundiţă, ce să fac eu de pe margine? Să iau pistol, să-l împuşc pe ăla când scapă pe contraatac? Dacă aş avea ca la FIFA, pe Play Station, să mă joc cu alea, aş încerca să fac ceva de pe bancă. Asta nu mai pot să o antrenez, vine minge din corner, iar Ivanici marchează fără ca măcar să sară, deşi aveam marcaj om la om. Ce să fac, să intru eu să sar la cap cu Ivanici? Nu pot.

*E cea mai neagră seară a acestui club, a acestor jucători, trebuie să şi-o asume fiecare. Unii cred că sunt senatori de drept, dar nu demonstrează nimic. Nu vin să-mi acuz jucătorii, dar nici nu pot să fiu oaia neagră, să mă cert cu toată lumea fiindcă Şumudică e vinovat.

*Nu mai pot să mai înghit, am înghiţit destul. Nu mai pot. La Banja Luka ajung două mingi centrate în careu şi luăm două goluri. Astăzi, Steaua Roşie ajunge de două ori în careu pe greşelile noastre şi ne dau două goluri. În a doua repriză, am crezut că a venit Crăciunul! Să-şi asume fiecare ce greşeşte. Când am jucat cu trei fundaşi centrali, m-a terminat o ţară întreagă. Acum am jucat sistemul în care ei se simt cel mai bine şi ce să fac, tot Şumudică e vinovat?

*Anii trecuţi jucau Burcă, Vinicius, era Bordeianu în faţa apărării, Djokovici. Eu improvizez, Bouhenna şi Chipciu s-au accidentat, Păun a luat cartonaş roşu. Cu cine să joc, să o aduc pe mama să o bag în teren?

Ce a spus Marius Şumudică la Pro X?

*Un meci în care am avut o prestaţie ruşinoasă. E incredibil să faci astfel de cadouri, să primim astfel de goluri. Era un meci echilibrat, n-aveam niciun fel de problemă. Pierdem mingea foarte uşor, le dăm două goluri cadou în a doua repriză. Astea nu ştiu dacă trebuie să le antrenez eu, ce să fac?

*Echilibrasem partida şi am luat goluri pe greşelile personale. Suntem obosiţi, se vede clar, am jucat cele mai multe meciuri, avem o medie de vârstă înaintată. E greu, avem şi ghinion, ieri s-a accidentat Chipciu, nu l-am avut pe Păun. Parcă s-au aliniat toate astrele împotriva noastră. N-avem scuze, e ruşinos, mi-e ruşine de ceea ce mi s-a întâmplat. Sper ca acelaşi sentiment să-l aibă şi jucătorii.

*E o echipă care juca doar minge lungă, nu ne puneau probleme. I-am blocat, dar când în minutul 5 iei aşa gol... apoi avem lovitură liberă, le dăm mingea şi luăm gol. Apoi corner, iar luăm gol. Ce să le fac, cum să le antrenez? Le-aş antrena, dar... E greu să dăm patru goluri acasă, e Science Fiction.

*Steaua Roşie e o echipă aşezată, mai proaspătă, echipă care a fost peste noi unu contra unu. Noi aici am pierdut, la dueluri. Nu ne-au surprins cu absolut nimic, dar le-am făcut cadou o grămadă de ocazii. Cât trăieşti, înveţi ca antrenor.

*E problema conducerii, nu a mea. Dânşii ştiu cel mai bine ce au de făcut, dar cred că au văzut şi ei meciul şi îşi pot da seama cum am pierdut acest joc. De ce să plec? Dacă am ofertă din Turcia, ce? Am doi ani contract, îl respect. Suntem calificaţi în Conference League, ne jucăm şansa la Cluj.

*Vedem, e greu să întorci acest rezultat. Astăzi, am pregătit meciul cât am putut de bine. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar am făcut greşeli impardonabile, pe care n-am cum să le antrenez. Ce să le spun jucătorilor? Să ridice capul, sunt pe primul loc în Liga I, e diferenţă mare faţă de cupele europene, am simţit-o pe pielea noastră.

